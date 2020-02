Aldi conferma l’interesse per il nord Italia

Aggiornamento

L'insegna continua ad espandere la propria presenza in Veneto dove inaugura un punto di vendita a Mestre, in via Don Peron 14. Lo store si sviluppa su un'area di 1.000 mq con una proposta che rispecchia l'offerta tipica di Aldi e rispecchia le caratteristiche del format con l’ingresso nel reparto ortofrutta, e la presenza del Banco dei Sapori, il corner Caffè al Dì, il reparto Pan del Dì e la vinoteca.

Con l’apertura di Mestre, Aldi raggiunge quota 81 punti di vendita in sei regioni del Nord Italia, 21 di questi si trovano in Veneto, 9 strutture in Friuli Venezia Giulia, 11 in Emilia Romagna, 23 in Lombardia, 8 in Piemonte, 7 in Trentino Alto Adige. Cifre che segnano la presenza di Aldi nel nord del Paese dove l’insegna continuerà ulteriormente a svilupparsi anche in futuro. Due le regioni strategiche su cui la catena insiste in maniera più netta. Le ultime aperture confermano questo interesse. I negozi aperti negli scorsi mesi a Cassola (Vi) e a Cittadella (Pd) rafforzano, infatti, la presenza di Aldi nella regione.

Nello specifico lo store di Cassola, situato in via Valsugana, ha una area vendita di oltre 1.200 mq La struttura dispone di un parcheggio gratuito di 239 posti auto e impiega 9 nuovi collaboratori. Il negozio è aperto dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle 9 alle 20. In linea con le politiche di sostenibilità ambientale portate avanti dal brand, anche il negozio di Cassola è alimentato da un impianto fotovoltaico in grado di erogare una potenza “green” di 60 kWp.