Alice Pizza conferma l’interesse per il mercato asiatico

Alice Pizza apre un altro store a Hong Long attraverso il partner Bluebell Grouo: una conferma dell'interesse per quel mercato asiatico

Alice Pizza consolida la partnership con Bluebell Group, azienda leader nella distribuzione di marchi del lusso e lifestyle in Asia: mercato dove Alice Pizza ha debuttato nel settembre 2023 con un primo locale a Hong Kong, nel quartiere di Wan Chai. Ad inizio giugno 2024 il raddoppio, con una nuova pizzeria appena inaugurata nell'angolo di Cochrane Street, Central.

“Guardare fuori dall’Italia è sempre stato un nostro orientamento da quando nel 2019 il fondo IDeA Taste of Italy è entrato nella proprietà di Alice Pizza -spiega Claudio Baitelli, ceo di Alice Pizza-. La nostra ambizione è rendere Alice un brand globale e in questo progetto l’Asia riveste un ruolo chiave. Per questo abbiamo scelto un partner come Bluebell che con la sua professionalità, esperienza e affidabilità ci consentirà una crescita importante in questo mercato. Il successo della prima pizzeria che abbiamo inaugurato a Hong Kong alcuni mesi fa testimonia che il pubblico asiatico apprezza molto la pizza romana al taglio originale proposta da Alice Pizza e aprire qui il secondo locale, dopo meno di un anno, ci consente di mettere un tassello ulteriore nella nostra strategia di sviluppo fuori dall’Italia. Oltre all’Asia, abbiamo già raggiunto altri paesi europei, e intendiamo continuare a investire per la crescita internazionale di Alice Pizza”.

“Mi hanno positivamente colpito il successo e la rapida espansione in Italia del brand e mi fa molto piacere che il team di Alice abbia scelto Hong Kong come primo mercato asiatico, aprendo qui già la sua seconda pizzeria - commenta Samy Redjeb, amministratore delegato di Bluebell Greater China–. Il contesto di Hong Kong è molto competitivo per quanto riguarda l’offerta food, ma crediamo che il concept della pizza romana tradizionale proposto da Alice troverà uno spazio importante in questo settore grazie ai prodotti di alta qualità italiana proposti a prezzi competitivi. Ringrazio il team di Alice per il grande impegno e lo spirito di partnership che hanno messo in campo e che è stato un elemento chiave per questa iniziativa”.