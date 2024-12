Alice Pizza, il primo punto di vendita a Varese è in franchising

Il primo locale Alice Pizza a Varese (aperto con il franchisee Stay Hungry) è in un immobile del centro in style Liberty ristrutturato da Athena Consulting

Alice Pizza ha debuttato a Varese, in via Morosini 17, grazie al suo affiliato Stay Hungry Srl. Non è una notizia freschissima, ma la riprendiamo perché si collega alla prossima inaugurazione, a gennaio 2025, di un nuovo ristorante che aprirà al posto della storica Bella Napoli. Il trait-d'union che collega Alice Pizza a Varese è soprattutto la società milanese specializzata in investimenti immobiliari Athena Consulting che ha acquistato all’interno di un edificio in stile Liberty diversi negozi e contribuito al restauro dell'immobile, riportandolo all’antico splendore. Athena Consulting sta concentrando il proprio business da alcuni anni proprio a Varese: l’apertura, appunto, del primo store varesino di Alice Pizza è una delle prime e più importanti operazioni. Cui seguirà, a gennaio 2025, l'inaugurazione di un nuovo ristorante al posto della pizzeria Bella Napoli, storica insegna varesina del centro che dopo numerose vicissitudini giudiziarie ha dichiarato il fallimento nell’ottobre 2022. L’attività e l’intero stabile di piazza Giovine Italia 2, andati all’asta dopo il rigetto della proposta di concordato preventivo da parte del Tribunale, sono stati rilevati da Athena Consulting, guidata dall’imprenditore Valerio Alberici.

“Il nostro obiettivo per il futuro è valorizzare la zona vicina alla stazione, importante area dello shopping cittadino andata incontro ad un progressivo degrado -spiega Valerio Alberici, titolare di Athena Consulting-. Questa apertura rappresenta il primo di una serie di investimenti volti a riqualificare la zona e restituire forza commerciale all'intero quartiere. All'inizio del 2025 vedrà finalmente la luce il nuovo ristorante di Piazza Giovine Italia 2 che sorgerà al posto della Bella Napoli"

Bella Napoli era un ristorante storico di Varese, aperto dal 1952, da Gennaro Imperato che aveva iniziato la sua carriera nella pizzeria Da Gigino a Vico Equense, e fu il primo a portare a Varese la pizza al metro. L'insegna del nuovo ristorante che aprirà a gennaio 2025 è ancora top secret al momento: la proprietà si limita a indicare che si tratterà di "un ristorante italiano specializzato in carne alla brace".