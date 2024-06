Alleanza luce e gas di Coop: i risultati del 2023

Alleanza luce & gas chiude il 2023 con oltre 174.000 contatori attivi, un volume d’affari di 102.693.097 euro

In uno scenario di grande cambiamento per il settore, come quello che conferma la fine delle condizioni del mercato di tutela nel segmento energetico, Alleanza luce & gas chiude il 2023 con oltre 174.000 contatori attivi, un volume d’affari di 102.693.097 euro e un utile di esercizio di 4.797.356 euro (+17% rispetto all’utile del 2022). Le attività di consolidamento della rete (oggi composta da oltre 90 agenti tra diretti e indiretti) e le attività di vendita hanno registrato nel 2023 un growth rate del 58%, segnando il record di vendita di sempre nella storia di Alleanza luce & gas sul canale fisico. La rete di assistenza della società è composta da consulenti energetici presenti in oltre 300 punti vendita Coop Alleanza 3.0, Coop Reno e Mastercoop e da un call center dedicato che risponde direttamente dalla sede di Bologna.

“Il 2023 è stato l’anno in cui abbiamo portato tutta la nostra customer base ad abbracciare il lato green dell’energia, proponendo in portfolio solo ed esclusivamente prodotti 100% energia verde certificata -spiega il direttore generale alla gestione Flavio Corti-. La sfida di quest’anno è legata al progetto ‘la spesa che ti sconta la bolletta, la bolletta che ti sconta la spesa’, unico nel panorama energetico italiano, che consente di mantenere la promessa di risparmio e cura del pianeta fatta al consumatore”.

Il futuro

Anche nel 2024, Alleanza luce e gas conferma il suo modello di vendita omnicanale, grazie al quale ogni canale di vendita - punto vendita Coop, telefono, sito web - è un touch point nell’esperienza di acquisto del cliente che decide autonomamente dove sottoscrivere il contratto.

“Sostenibilità, chiarezza, trasparenza, cura, omnicanalità restano le nostre parole chiave, i valori fondanti del nostro Accendi e della nostra comunità di lavoratori - spiega il presidente e amministratore delegato Antonio Cerulli -. Anche nel 2024 confermiamo il nostro impegno per un mondo migliore, più vivibile, più respirabile. Per noi e per le nuove generazioni. Il nostro fiore all’occhiello? La prossimità al socio Coop e il servizio ai clienti”.