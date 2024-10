Alpe Del Garda e AHT Italia: una sinergia per un presente sostenibile

Nel cuore del Parco dell’Alto Garda una nuova collaborazione ha portato alla realizzazione di un concept store di prodotti lattiero-caseari di altissima qualità dove è stato installato un sistema chiavi in mano per la refrigerazione commerciale che coniuga risparmio energetico, efficienza e catena del freddo in costante controllo

La collaborazione tra AHT Italia e Alpe del Garda non è solo l’affermazione di impegno aziendale, ma anche un beneficio tangibile per la comunità locale e il territorio. Alpe del Garda si distingue per la produzione di formaggi e latticini utilizzando metodologie agricole ecocompatibili, non solo nel rispetto dei disciplinari, ma soprattutto in un’ottica di benessere degli animali, rispetto del territorio e valorizzazione della comunità locale. Dall’altra parte, AHT Italia, parte del gruppo Daikin, player mondiale nella refrigerazione commerciale, con sede in Italia da oltre dieci anni. AHT, conosciuta per le vasche plug-in che da sempre utilizzano refrigeranti naturali ed ecologici, negli anni ha saputo ampliare il core business nei sistemi “chiavi in mano” capaci di coniugare innovazione tecnologica, refrigeranti naturali, recupero energetico e flessibilità nelle installazioni.

Alpe del Garda, dal 1980, è sinonimo di tradizione e qualità. I prodotti tipici sono realizzati con ingredienti naturali e locali, il latte, materia prima d’eccellenza per i prelibati formaggi, proviene esclusivamente dagli allevamenti dei Soci della Cooperativa.

AHT Italia è il punto di riferimento per le soluzioni di refrigerazione commerciale efficienti e sostenibili, anche grazie all’ampiezza di portfolio che, oltre al marchio AHT, commercializza: Daikin, Tewis, Zanotti e Hubbard; la completa cold chain dai banchi frigoriferi ai sistemi di refrigerazione, le celle di conservazione e stagionatura, infine il segmento della refrigerazione da trasporto. L’uso di refrigeranti naturali e di tecnologie ad alta efficienza riducono l’impatto ambientale, offrendo soluzioni rispondenti alle crescenti esigenze di sostenibilità e capaci di anticipare le attuali e future normative F-GAS. Ulteriore valore aggiunto il sistema di controllo da remoto, che conferisce dati di rilevazione puntuali, costanti e in tempo reale; un’opzione indispensabile per l’obiettivo di Alpe del Garda che mira a ottenere la certificazione IFS FO- OD (entro metà/fine 2025).

Se il Gruppo Daikin, di cui è parte AHT Italia, ha un sistema costante di valutazione degli standard e della qualità; Alpe del Garda ha scelto di certificare la filiera e la metodologia di produzione e gestione, attraverso: C- SQA, Consorzio Valorizzazione prodotti di Sola Razza Bruna, Marchio di qualità Parco Alta Garda Bresciano, SQS (UNI EN ISO 9001). Anche questo approccio comune alla gestione della qualità ha agevolato collaborazione e fiducia tra le società.

La realizzazione effettuata nel punto vendita di Tremosine ha visto l’installazione di un’unità Daikin Conveni-Pack, cuore del sistema, che integra funzioni di refrigerazione, sia in bassa che in media temperatura e raffrescamento/riscaldamento degli ambienti in un unico sistema compatto e a bassa rumorosità, ulteriormente ridotta grazie al funzionamento in modalità notturna.

Progettato con l’esclusiva tecnologia VRV e l’innovativo sistema di recupero del calore, Daikin Conveni-Pack può ridurre il consumo energetico fino al 50% rispetto ai sistemi tradizionali. Il sistema a recupero di calore ad alta efficienza energetica recupera fino al 100% del calore estratto dai banchi frigo del supermercato e lo riutilizza per riscaldare lo spazio di vendita permettendo di ridurre al minimo i consumi degli impianti di riscaldamento tradizionale, migliorando il comfort all’interno negozio senza costi aggiuntivi. In un sistema tradizionale, il calore prodotto dalla refrigerazione viene rilasciato all’esterno, l’unità Conveni-Pack convoglia il calore che viene quindi trasferito alle unità interne che riscaldano l’edificio.

In Alpe del Garda l’area destinata alla vendita si sviluppa su una superficie di 180 mq, è stata riprogettata per garantire la miglior customer experience possibile e ha visto l’installazione di 9 unità tra murali, banchi e semi-verticali, oltre a cassette round flow per gestire raffrescamento e riscalda- mento. Ciascuna unità prevista nell’area retail è aggiornata, sia dal punto di vista estetico che delle prestazioni, il dimensionamento dei circuiti, l’ottimizzazione dei flussi d’aria, l’introduzione di componenti elettronici ad alta efficienza sono solo alcuni dei continui miglioramenti strutturali che consentono di offrire al mercato food retail banchi di qualità con eccellenti prestazioni energetiche.

L’installazione è stata completata con un sistema di monitoraggio, attraverso cui i referenti della qualità di Alpe del Garda hanno il controllo del funzionamento delle unità e delle loro prestazioni. Con questo sistema, la Cooperativa è passata da intervalli di manutenzione fissi alla possibilità di monitorare attraverso un controllo costante da remoto ciascuna unità, dai dati di temperatura e funzionamento, oltre che automatismi per accensione e spegnimento luci, chiusura-apertura, trasmissione e conservazione dei dati HACCP; l’obiettivo non è solo massimizzare le prestazioni di tutte le unità, ma anche alleggerire il carico degli operatori, automatizzando e standardizzando alcune funzioni.

Attraverso l’impianto a biogas da 190kW e ’impianto fotovoltaico da 500kW la Cooperativa autoproduce tutta l’energia necessaria per la gestione del punto vendita, degli spazi deputati all’agriturismo, delle aree destinate alla lavorazione dei prodotti lattiero-caseari.

Ogni giorno sono lavorati circa 250 quintali di latte, circa 90.000 quintali ogni anno.

I numeri annui della produzione del caseificio: circa 500.000 forme di Formaggella di Tremosine, 7.000 forme di formaggio Garda e circa 5.000 forme di Grana Padano.

Obiettivo 2025 per Alpe del Garda: la certificazione IFS FOOD.

Daikin Conveni-Pack concorre alla riduzione dei consumi energetici fino al 50%

AHT Cooling Systems Italy s.r.l.

https://it.aht.at/