Amadori a Rimini Wellness come Food Partner dell’edizione 2023

Diffondere la cultura del benessere attraverso un’alimentazione varia e bilanciata, che ha tra i suoi pilastri le proteine di qualità: questo è il messaggio che lancia Amadori in occasione di RiminiWellness 2023, in programma dall’1 al 4 giugno prossimi

L’azienda, fra i leader in Italia nel settore agroalimentare, partecipa per la prima volta all’evento internazionale dedicato al wellness come Food Partner in esclusiva per le carni bianche e con i nuovi prodotti plant-based, presentando le sue novità in un originale stand nel padiglione Foodwell: l’occasione per promuovere alla community e agli appassionati di attività fisica la ricerca del benessere a tavola, attraverso una dieta equilibrata e diversificata, fondata su un adeguato apporto quotidiano di fonti proteiche di qualità.

“Vogliamo essere brand di riferimento per chi considera un’alimentazione corretta e gustosa parte integrante del “wellness mix” e ricerca nel cibo equilibrio, qualità e piacere” - dichiara Matteo Conti, Direttore Centrale Marketing Strategico Amadori. “Chi ci visiterà a RiminiWellness potrà conoscere in maniera divertente la nostra realtà, sempre più innovativa e capace di rispondere alle esigenze dei consumatori, dalle famiglie agli sportivi, agli appassionati di una vita attiva.”

Amadori sarà al Padiglione FoodWell B5 Stand 120: un hub dove scoprire la proposta alimentare del brand e dove mettersi alla prova sfidando gli amici alla Pull-up bar e all’Amadori Protein Wall. A vincitori e visitatori, in omaggio merchandising originale Amadori per i propri allenamenti. Lo stand si animerà anche grazie a Franca Molluzzo alias “Hungry Franky”, fit-food infuencer e ambassador Amadori, che presenterà alcune sue ricette e darà utili consigli “healthy”.

I punti ristoro della fiera, brandizzati Amadori, vedranno protagoniste diverse specialità a base di carni bianche e la nuova linea Veggy “Ama Vivi e Gusta”: il Chiosco piadina con ricetta a base di arrosto di fesa di tacchino Qualità10+; il Punto Amarcord con pollo fritto e hamburger Qualità10+; il Punto Pokè, con la versione pokè a base di pollo Il Campese; un punto ristoro “e-bike”, coi prodotti plant-based. Nel Garden Bistrot agli ospiti di RiminiWellness e Amadori saranno proposte ricette gourmet sempre a base della gamma veggy e Il Campese, il pollo allevato all’aperto ed eccellenza italiana.

Per scoprire di più sulle attività Amadori a RiminiWellness è stato creato un sito dedicato dove gli utenti possono ricevere in anteprima il ricettario “healthy” di Franca Molluzzo e trovare ogni informazione per partecipare ai contest sportivi e incontrare in esclusiva “Hungry Franky”.