Amadori rinnova l’offerta con le Birbe Pops

Si potenzia l'assortimento del Gruppo Amadori, specializzato in prodotti del mercato avicolo, con una versione nuova delle Birbe Pops che va ad arricchire la linea già attiva delle Birbe, uno dei best seller dell’offerta del marchio. Si tratta di bocconcini di carne di pollo 100% italiana, con panatura di mais, pensati per i vari momenti della giornata come soluzione di pasto veloce. Sono prive di glutammato e olio di palma, e sono fonte di proteine, macronutriente essenziale per una dieta equilibrata. Le Birbe Pops sono disponibili nei canali retail in confezioni da 270 grammi.

Si preparano in pochi minuti e prevedono due modalità di cottura. Con la prima basta scaldare un po’ di olio in una padella antiaderente, adagiare i bocconcini e farli cuocere per circa tre minuti, rigirandoli; oppure si possono preparare in forno, adagiati su un foglio di carta da forno, impostando la cottura a 200 gradi per 10 minuti.

“Il nostro Gruppo ancora una volta dimostra la propria capacità di ascolto delle esigenze nutrizionali del consumatore, che cerca prodotti di qualità, nutrienti e gustosi, ma al contempo sempre più facili da preparare - commenta Corrado Cosi, direttore centrale marketing strategico e R&D Gruppo Amadori-. Con questo lancio confermiamo la nostra trasversalità e la capacità di innovare la categoria, attraverso una novità che si sta affermando rapidamente fra i consumatori come una vera star della cucina”.