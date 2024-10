Amaro Lucano sceglie 1895 Coffee Designers by Lavazza

Nuova sinergia per Amaro Lucano che sceglie Coffee Designers by Lavazza con l'intento di fornire nuove esperienze di gusto nei suoi store

Nel flagship store di Bari e all’interno del bar di Essenza Lucano, Amaro Lucano introduce 1895 Coffee Designers by Lavazza, per una proposta che si estende anche all’arte della mixology, con l’inclusione degli Specialty 1895 nella preparazione di cocktail a base di Lucano e caffè. "Entrambi i marchi sono sinonimo di eccellenza italiana e continuano a innovare e a sorprendere. L'incontro tra Amaro Lucano e 1895 Coffee Designers by Lavazza è un'opportunità̀ per esplorare nuove dimensioni di gusto e per offrire esperienze sensoriali uniche. Siamo orgogliosi di celebrare insieme la passione e l’impegno che ci accomunano, e di condividere con il pubblico un viaggio che unisce passato e futuro" spiega Francesco Vena, Ceo di Lucano.

L'offerta

In entrambe le location sarà disponibile Cocoa Reloaded, uno dei blend della collezione 1895 che all’identità del cioccolato unisce le note di cannella speziata e di marmellata d’arancia per creare nuovi cocktail con l'intento di fornire innovative esperienze di gusto.