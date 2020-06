Ambrosi presenta il nuovo Parmigiano Reggiano Julienne

Ambrosi Spa, grazie alla grande esperienza maturata nel corso degli anni nella produzione di formaggi DOP italiani e al costante impegno nell’innovazione nel confezionamento dei propri prodotti, amplia la propria offerta con il nuovo Parmigiano Reggiano Julienne in busta da 85g.

Questa nuova tipologia di formato conferma la grande tradizione Ambrosi unita alla continua innovazione nei prodotti ad alto contenuto di servizio, che permette di offrire al consumatore finale una gamma completa e sempre in evoluzione.

Il Parmigiano Reggiano Julienne Ambrosi presenta il classico ed inconfondibile sapore dolce ed equilibrato del Parmigiano Reggiano DOP, unito ad una nuovissima ed inedita tipologia di taglio, che lo rende ideale sia come ingrediente che come guarnizione in numerose ricette. Il nuovo taglio, infatti, presenta alcuni vantaggi, in quanto il formaggio si presenta in “pezzi” di maggiori dimensioni rispetto ai tagli classici, simili a dei piccoli fiammiferi, che gli consentono di mantenere più a lungo l’aroma e il sapore del Parmigiano Reggiano sui diversi piatti. Risulta ottimo per l’utilizzo come condimento finale in un piatto di pasta, come guarnizione in un fresco carpaccio o per ottenere delle gratinature perfette, donando ai piatti quel tocco in più di sapore.

Il nuovo Parmigiano Reggiano Julienne Ambrosi sarà disponibile in una pratica busta, con tecnologia doypack da 85g con zip salva-freschezza richiudibile, che ne garantisce la perfetta conservazione anche una volta aperto.

Con questo prodotto Ambrosi Spa conferma il proprio impegno nell’ambito Ricerca & Sviluppo in un mercato in cui le possibili innovazioni si concentrano soprattutto nell’ambito dei pack e dei formati.

La linea dei grattugiati Ambrosi, quindi, si amplia con l’inserimento del Parmigiano Raggiano Julienne e diventa ancora più completa, andando ad offrire un prodotto totalmente nuovo ed innovativo, ad alto contenuto di servizio.

Anche per quanto concerne il rispetto per l’ambiente, questo nuovo pack si pone in linea con il forte impegno di Ambrosi Spa sul tema della sostenibilità: infatti, per tutte le confezioni di grattugiati, l’obiettivo del 2020 è quello di ridurre del 30% l’utilizzo della plastica, mantenendo invariate le prestazioni dei propri pack in termini di shelf life.

Il prodotto sarà disponibile al consumatore finale da Giugno 2020, in un unico formato da 85g.