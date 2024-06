Ambrosoli vuole aumentare le vendite grazie alla partnership con ShopFully

Punta tutto sul digitale Ambrosoli, che inaugura una partnership con ShopFully per avvicinare i propri prodotti a un più ampio pubblico

Tantissimi alveari acquistati già ai tempi della prima guerra mondiale e a partire dal 1923 l'avvio di una attività a livello industriale per la produzione del miele, dai barattoli in vetro alle famose caramelle, Ambrosoli oggi punta al digitale e affida alla tecnologia di ShopFully l'incarico di incentivare le vendite dei suoi nuovi prodotti energy protein, appena lanciati nel canale della gdo. Colazione protein latte e miele in polvere, multivitaminico energy in flaconcini monodose e immuno vitamin in forma liquida. Sono questi i tre integratori della nuova linea energy protein di Ambrosoli, che sono ovviamente caratterizzati dalla comune presenza del miele come elemento principe e nascono – come spiegano dall'azienda - “dalla nostra ricerca continua e dalla voglia di innovare costantemente”. Ora l'obiettivo è promuoverne la conoscenza e quindi la diffusione al pubblico. Da qui, la collaborazione con la tech company italiana ShopFully, attiva a livello europeo nel cosiddetto “drive to store”, che connette appunto a milioni di consumatori con i negozi fisici: dal 2023 in unione con Media central group, oggi è partner di 500 top retailer e brand in 25 Paesi al mondo, operando con un team di oltre 450 persone focalizzate sul digital retail con marketplace proprietari, come DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile, Ofertia e Tiendeo. In Italia è stata fondata nel 2012 da Alessandro Palmieri e Stefano Portu, attuale ceo aziendale.

1/5 degli utenti raggiunti dalla campagna dice di aver acquistato i nuovi prodotti

“La collaborazione con ShopFully -ha spiegato il direttore generale di Ambrosoli, Federico Foti- è stata motivo di grande soddisfazione: ci ha consentito di registrare un importante incremento delle vendite dei nostri prodotti nei negozi fisici, oltre ad un miglioramento della percezione del brand da parte dei consumatori. E il risultato più incoraggiante è scoprire come, grazie alla campagna, i consumatori sono intenzionati ad acquistare i nostri prodotti Energy Protein nel prossimo futuro”. La collaborazione tra Ambrosoli e ShopFully sembra aver portato a risultati positivi per il brand. Tanto che il 21% degli utenti raggiunti dalla campagna ha dichiarato di aver acquistato i nuovi energy protein di Ambrosoli (+19% rispetto ai non esposti alla campagna), mentre il 61% ha sottolineato la propria intenzione di acquistarli in futuro (+32% rispetto ai non esposti).

Il digital porta i clienti in negozio

“A trainare gli acquisti, la qualità e il gusto del prodotto -chiariscono da ShopFully, illustrando l'efficacia dell'operazione- grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui, VolantinoFacile e Tiendeo), il brand è entrato in contatto con i consumatori localizzati in prossimità dei punti vendita lungo tutte le fasi del processo di acquisto, dalla ricerca di informazioni online fino all’acquisto in negozio. Inoltre, i dati della brand building survey di ShopFully, proposta ai consumatori in uscita dal negozio, evidenziano un aumento della percezione positiva e della raccomandazione del marchio da parte dei consumatori esposti alla campagna rispettivamente del 77% e del 71%”. Conclude quindi Marco Durante, global vp sales & marketing di ShopFully: “Siamo orgogliosi di aver iniziato questa partnership con Ambrosoli, un marchio di riferimento nel mercato. L’utilizzo del digitale e della nostra tecnologia ha permesso al brand di guidare i consumatori in negozio e, soprattutto, incentivare le vendite dei prodotti energy protein. L’esito di questa prima attività non può che confermarci come l’utilizzo del digitale sia un ottimo alleato nella strategia di lancio di un nuovo prodotto sul mercato”.