Anciù, la nuova (gustosa) sfida in formato snack de Le Acciughine

Per un’azienda nata nel 2020 pochi giorni prima del Lockdown (con già appuntamenti fissati in una grande catena disposta a scommettere sui prodotti, e altri grandi clienti potenziali) diciamo che non è stato un periodo favorevole. Se, poi, verso la fine del periodaccio arriva un ottimo contatto con un cliente russo (che ti risolverebbe il fatturato per almeno due anni) e pochi giorni dopo scoppia la guerra, qualche domanda te la fai.

Amara ironia a parte, la voglia di innovare, l’amore per le acciughe e la creatività delle Acciughine non si è fermata: abbiamo studiato nuovi prodotti, abbiamo ampliato la gamma (www.leacciughine.com) ma soprattutto abbiamo trasformato il nostro originale insaporitore Le Acciughine (naturale, ad etichetta cortissima, brevettato e con all’interno le acciughe integre non liofilizzate) in un ingrediente per noi e per chi desidera impreziosire i propri prodotti con un “umami” unico in grado di aumentare il valore percepito del prodotto finale in maniera superiore rispetto al reale aumento di prezzo dovuto alle acciughe del Cantabrico.

La prima sfida è stata la creazione di Anciù (nomen omen comprensibile in tutte le principali lingue): chips di mais e riso con burro e acciughe del Mar Cantabrico veri. Cosa significa veri? Che all’interno al posto del sale, e per dare sapore riconoscibile ma delicato, c’è burro in polvere non il suo aroma, e Le Acciughine unitamente a spezie ed erbe in grado di armonizzare il profumo e il sapore. La confezione da 30 grammi è un ottimo e gustoso snack da sgranocchiare ovunque. E siccome “tanto buono da leccarsi le dita” lo hanno già detto, noi diremo “con quello che rimane fatti una bruschetta o condisci l’insalata”.

Prodotto naturale, senza glutine, sufficientemente appetitoso ma abbastanza delicato per essere adatto anche al vending e al canale bar ed autogrill.

Anciù un nome chiaro, un logo accattivante e fresco, la promise di una linea di prodotti e ingredienti per chi desidera dare valore ai propri prodotti senza modificarli più di tanto.

Entro qualche giorno è in uscita anche Anciù insaporitore in barattolo con la stessa grafica del sacchetto in commercio a partire da metà giugno. Stay tuned…