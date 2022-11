GDO e retail sempre più al centro dell’attenzione a TUTTOFOOD

Nella prossima edizione, a fieramilano dall’8 all’11 maggio 2023, torna Retail Plaza by TUTTOFOOD, il format unico dove i protagonisti del settore dialogano con i produttori italiani e internazionali. Ritorna anche il Better Future Award per l’innovazione sostenibile. Novità di quest’anno, il Green Trail che guiderà i visitatori alla scoperta di prodotti bio, naturali, free-from e tanto altro.

Retail Plaza, dove gli attori della filiera anticipano il futuro

Sostenibilità di filiera. Innovazione lungo la catena del valore. Cambiamenti culturali e del comportamento d’acquisto del consumatore. Sono solo alcuni dei temi caldi che saranno sotto i riflettori a Retail Plaza by TUTTOFOOD, il format unico dove gli attori della filiera analizzano i trend emergenti in un dialogo costante con i produttori italiani ed esteri difficilmente replicabile in altri contesti.

L’edizione 2023 affronterà in un intenso barrage di seminari, convegni e talk i più rilevanti fattori di cambiamento a cui abbiamo assistito negli ultimi due anni: dalla pandemia e le crisi geopolitiche all’esplosione delle tecnologie digitali, con lo sviluppo delle app e il rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica.

Better Future Award: innovazione sì, ma sostenibile

Dopo il successo dell’edizione 2021 ritorna anche Better Future Award, il riconoscimento realizzato da GDOWEEK e MarkUp in collaborazione con TUTTOFOOD e rivolto ai prodotti e soluzioni che segnano un cambio di passo nell’innovazione mantenendo una forte attenzione sulla sostenibilità. Un vero e proprio red carpet dove brillano le eccellenze agroalimentari, favorendo il trasferimento di innovazione dai produttori al retail, in tre categorie: Innovazione, per lo sviluppo di nuovi prodotti capaci di garantire un differenziale competitivo; Etica e Sostenibilità, per i prodotti che si distinguono in campo ambientale e sociale; Packaging, che ne valuta la qualità progettuale nelle sue dimensioni comunicative e funzionali.

Green Trail: un modo nuovo di visitare la manifestazione

I prodotti bio, naturali, funzionali o free-from, per non parlare di km zero o etichetta corta, ormai non sono più una “categoria” a sé stante, ma permeano trasversalmente le proposte di quasi tutti i produttori. Ecco perché TUTTOFOOD 2023 ha deciso di affrontare in modo innovativo l’incontro tra domanda e offerta per queste tipologie di prodotti, con un fil rouge lungo il percorso espositivo – il Green Trail – caratterizzato da una propria identità visiva e comunicativa. I buyer interessati ad approfondire questa offerta potranno così organizzare la propria visita e i propri incontri in maniera ancora più funzionale, affiancando il Green Trail agli altri strumenti che consentono di ottimizzare il networking, come la piattaforma di match-making di Fiera Milano e la suddivisione del layout espositivo in aree verticali, disposte secondo le affinità tra filiere.

TUTTOFOOD 2023 si terrà a fieramilano dall’8 all11 maggio 2023.

Per info aggiornate: www.tuttofood.it, @TuttoFoodMilano.