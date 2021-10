Aperto a Carmagnola (TO) il più grande centro logistico di Lidl in Italia

Sono numeri importanti quelli della nuova sede regionale di Lidl Italia in Piemonte, uffici collocati sopra allo spazio logistico più grande per Lidl in Italia con i suoi 47mila mq di superficie coperta e 40mila posti pallet, costruito secondo logiche di edilizia green. Il nuovo centro logistico si affianca a quelli di Biandrate e Volpiano presenti in regione e permetterà, a partire da novembre 2021, di servire oltre 100 punti di vendita sparsi tra Piemonte, Lombardia e Liguria. È l'undicesimo centro logistico di Lidl a cui seguiranno nei prossimi anni uno in Sardegna e uno posizionato a nord est di Milano.

I numeri del centro logistico

di Carmagnola 47.000 mq superficie coperta

40.000 posti pallet

108 baie di carico

52 posti tir

21 metri di altezza

Per il centro di Carmagnola è stato previsto un investimento di 60 milioni di euro, parte della strategia "Lidl per l'Italia" che, come commenta il presidente Massimiliano Silvestri, "è basata su tre pilastri: l'infrastruttura, le persone e il sostegno alla filiera agroalimentare italiana. Il nostro piano di investimenti prevede 400 milioni di euro all'anno, e il sito di Carmagnola è una tappa in questo percorso di crescita che renderà la nostra infrastruttura distributiva sempre più efficiente".

Le metrature interne, a differenza dei magazzini costruiti fino ad ora, includono più di 4.000 mq di celle a temperatura controllata per i freschi e 3.500 per i surgelati e anticipano una tendenza che sarà sempre più presente nei pdv della catena, si pone infatti molta attenzione allo spazio espositivo per i freschi, sempre più richiesti dai consumatori. "La doppia suddivisione tra parti secche e fresche -dice Luca Ros, direttore logistica di Lidl Italia- ci permette di ottimizzare le consegne ai punti di vendita con carichi misti sullo stesso camion, garantendo così la disponibilità e la freschezza della merce".

L'edificio è stato costruito secondo i più recenti standard di edilizia green, ha un impianto fotovoltaico da 1.740 kW che copre il 40% del fabbisogno energetico del centro, con il rimanente proveniente da fonti rinnovabili. Dispone inoltre di un sistema per il recupero di acque piovane e del calore ed è stata utilizzata una tinteggiatura particolare per mitigare l'impatto visivo.

Il "mostro" della logistica che valorizza il territorio

Come abbiamo anche visto nella recente puntata del podcast Logistica #alfemminile di Mark Up, i "mostri" della logistica non devono far paura al territorio, perché sono in grado di generare nuova occupazione, a Carmagnola sono stati creati 200 nuovi posti di lavoro, sono state riqualificate aree urbane nei dintorni come il parco comunale , creata una pista ciclabile e

Non solo nell'edificio si ritrova la strategia sostenibile nella logistica di Lidl, anche nei trasporti sono state presentate alcune novità: ai mezzi alimentati con Lng e biometano e i rimorchi refrigerati ad azoto si è affiancato un nuovo mezzo completamente elettrico che permette di azzerare le emissioni di CO2 e di abbattere anche le emissioni acustiche, un problema che hanno i mezzi pesanti nei contesti urbani.