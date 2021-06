Arborea lancia il brick di latte in limited edition

Le dune e i colori azzurri di tre località suggestive della Sardegna (Punta Molentis, Is Arutas, Goloritzè) saranno riportati sul packaging della linea limited edition lanciata dalla Cooperativa Arborea, nel brick di latte parzialmente scremato da un litro. L'iniziativa intende ribadire il legame che la società ha con il territorio. Le confezioni del brand diventeranno in questo modo veicolo di comunicazione e di promozione dell'Isola, dei suoi paesaggi ma anche dei suoi prodotti più tipici. Su ogni confezione sarà disponibile un QR code che darà accesso a informazioni e immagini sui luoghi più belli dell'Isola. Il nuovo pack, che rimarrà invariato nei colori e nel visual, sarà in distribuzione in tutta Italia a partire dal primo giorno di luglio 2021 e coinvolgerà 13 milioni di confezioni.

La promozione

La campagna legata a questa iniziativa è accompagnata dal payoff Unico come la nostra terra e dal relativo hashtag #unicocomelanostraterra per affermare l'orgoglio e il senso di appartenenza. Tra gli obiettivi c'è anche la volontà di promuovere il turismo in Sardegna in vista dell’imminente stagione estiva.