Arborea, tre pilastri fondamentali per guardare al futuro #Linkontro

Con Mario Landriscina, direttore commerciale e trade marketing di Arborea, parliamo di come fare impresa nel futuro

Per Arborea Linkontro 2024 è stata un'occasione di ritorno alla semplicità, dopo anni molto particolari legati prima al Covile e poi alla guerra in Ucraina. "La naturalità, la semplicità dei rapporti commerciali -dice Mario Landriscina, direttore commerciale e trade marketing- stanno mettendo in rilievo elementi e fattori molto interessanti in visione prospettica. Noi, come azienda Arborea punteremo e puntiamo sempre di più come azienda del futuro e proiettarci in un futuro di medio lungo termine basandoci su tre fattori fondamentali".

I tre cardini di Arborea

"Il primo è la credibilità. Il secondo è il legame strettissimo con la comunità, che fa parte proprio del nostro Dna in quanto cooperativa, cioè unione di 155 aziende socie allevatori proprio di Arborea. Rivediamo nella comunità e nel benessere sociale legato al nostro territorio un elemento fondamentale della nostra esistenza e questo ci aiuta molto in questa visione prospettica che poi trova il terzo fattore chiave nella sostenibilità. È un'innovazione sostenibile che deve produrre un risultato economico, sociale e anche di strategico di lungo termine come ruolo di azienda commerciale, con dei prodotti innovativi, distintivi che creano un qualcosa di utile. Un'utilità, come ha ricordato un intervento molto interessante di Dallara in occasione della prima giornata, che noi riscontriamo proprio come unicità nell'offrire determinati prodotti caratteristici della nostra filiera e che offrono nel mercato una nuova proposta commerciale che poi intercetta dei trend di benessere e di anche tenori e caratteristiche nutrizionali che il nostro pubblico di consumatori ricerca sempre di più nei supermercati che sono con noi sempre più partner di questo percorso".