Dopo le recenti aperture di luglio, continua a crescere la rete dell'insegna petstore con nuove strutture sul territorio italiano. Arcaplanet ha inaugurato quattro strutture a Carpi (Mo), in via dell'Integrazione 20, a Castenaso (Bo), in via Villanova 29/12, in Emilia Romagna; a Fiumicino, nel Lazio, in via Lucio Battisti 4, all'interno del centro commerciale Da Vinci, e a Trieste, in Friuli-Venezia Giulia, in via Oriani 3. Gli store si sviluppano rispettivamente su superfici di 612 mq, 626 mq, 700 mq e 250 mq.

Marzio Bernasconi, direttore vendite e eCommerce di Arcaplanet, afferma: “Il nostro progetto di espansione in Italia continua; l’obiettivo rimane quello di incrementare la prossimità e i punti di contatto tra consumatori e i nostri pet store. Vogliamo fornire il migliore supporto a chi ama gli animali e proponendo un’ampia selezione di prodotti di qualità e l’eccellenza del nostro servizio”.

Assortimento e servizi

I petstore propongono, come da consuetudine dell'insegna, assortimenti food e non food per gli animali da compagnia con oltre 10.000 referenze tra alimenti, giochi e accessori per cani, gatti, piccoli animali, roditori, pesci, anfibi e uccelli, con una selezione trasversale di prodotti specializzati, dietetici e veterinari, di alimentazione biologica e vegetariana. In tutti gli store è presente il servizio Pet Wash per offrire sessioni beauty e toelettatura. Sono inoltre odtati di lavatrici e asciugatrici per la pulizia di tutti gli accessori che entrano in contatto con l’animale e che i clienti preferiscono lavare e igienizzare separatamente alla biancheria di casa.