Ard Discount sbarca a Malta con il suo primo store

Inizia lo sviluppo internazionale per Ard Discount (Ergon) che arriva a Malta con il suo primo punto di vendita nell'Isola

Il progetto di sviluppo dell'insegna Ard Discount è intenso e guarda con interesse anche l'espansione internazionale come dimostra l'apertura del primo punto di vendita a Malta, a Mellieha, località turistica a nord dell'isola, situato in via Triq il-Kbira. Ergon (attivo anche con l'insegna Despar) prosegue dunque il piano per ampliare la sua rete che ha coinvolto a vario titolo anche importanti retailer italiani. L'apertura fa parte di un progetto di ulteriore sviluppo della rete discount e che guarda a nuove interessanti prospettive.

Il punto di vendita a Malta

Il discount si estende su una superficie di oltre 500 mq, sarà aperto tutti i giorni dalle 7 del mattino alle 22, e dispone di un assortimento in linea con la tradizione dell'insegna con ortofrutta, pane sfornato ogni giorno, macelleria, prodotti refrigerati e una vasta gamma di generi alimentari e non per un totale di trenta marchi. L'offerta si completa con referenze pensate bio, vegane e free from tra cui i prodotti della linea Buono & Gusto.