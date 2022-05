Ard Discount (Ergon): una campagna per ridurre l’impatto ambientale

L'insegna ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell'ambiente e da monito per la salvaguardia delle città

Il tema della sostenibilità e del rispetto per l'ambiente è al centro della campagna di Ard Discount, insegna del Gruppo Ergon, che ha lanciato una serie di iniziative per sensibilizzare più clienti possibili sui temi della riduzione dell’impatto ambientale e dell’utilizzo della carta. Nella campagna compaiono i monumenti iconici della Sicilia: il teatro greco di Taormina, il tempio della Concordia di Agrigento, l’Orecchio di Dionisio a Siracusa, le Saline di Trapani, la Cattedrale di Palermo o il Duomo di Ragusa Ibla o ancora la fontana dell’Elefante a Catania. A questi si aggiunge l’Isola di Capo Rizzuto a Crotone, in Calabria. Tutti sono ricoperti da cartacce che non ne consentono la completa visione.

Queste immagini diventano un monito per i cittadini: se non ci sarà una vera e concreta inversione di tendenza, sarà questa la drammatica realtà che ci troveremo davanti.

Il brand siciliano intende in questo modo indirizzare un invito ai consumatori perché siano

parte attiva di una rivoluzione per salvaguardare la natura e la nostra società.

“Una campagna veramente d’impatto, realizzata da Gruppo Icat, che mira ad una vera e

propria sensibilizzazione e responsabilizzazione dei nostri clienti e della popolazione in

generale, perché abbiamo il dovere, a fianco del nostro impegno, di difendere e tutelare in

ogni modo possibile il nostro ambiente, quello che lasciamo alle generazioni future -spiega Concetta Lo Magno, responsabile area marketing Ergon-. Crediamo che un

sempre più massiccio passaggio dall’uso della carta al digitale, cercando di trovare alternative a quelle che sono ormai promozioni pubblicitarie obsolete e dannose per

l’ambiente, possa essere un importante passo da compiere con estrema convinzione”.

Le attività green

Questa attività prevede anche la riduzione dei volantini cartacei sostituiti con il digitale,

l’utilizzo di impianti fotovoltaici, il riciclo dei rifiuti, la riduzione dei consumi energetici. Per la diffusione della campagna, Ard Discount ha realizzato uno spot video da veicolare tramite i media tradizionali e via web. In occasione di questa campagna Ard Discount ha scelto un volantino in un formato più piccolo, 15x21cm, realizzato utilizzando solo carta certificata FSC (Forest Stewardship Council) che garantisce la sostenibilità dell’intera filiera.