Arket (H&M) entra in Italia con un primo store a Milano

Primo punto di vendita in Italia per Arket che apre un flagship store a Milano, nello storico Palazzo Medelan con un'offerta tipica del marchio

Primo flagship store sul territorio italiano per il marchio di design e lifestyle nordico Arket (H&M) che debutta nel nostro Paese con un punto di vendita inaugurato a Milano, nello storico Palazzo Medelan in Piazza Cordusio, sviluppato su un'area di 1.000 mq distribuiti su due livelli. “Siamo più che entusiasti di aprire finalmente la nostra primissima sede Arket in Italia con questo bellissimo flagship store nel centro di Milano”, afferma l'Ad Pernilla Wohlfahrt.

Il punto di vendita

Il negozio si sviluppa al piano terra e al secondo piano dell'edificio che risale al 1902, precedentemente sede della banca Credito Italiano. Gli ambienti sono stati realizzati in linea con la classica immagine del format, con grigi tenui e materiali naturali, inclusi interni in rovere massello e vegetazione. Il design si basa su studi approfonditi sull'architettura italiana e milanese ed è costituito da marmo rosso e bianco combinato con il terrazzo su misura e la pavimentazione in legno di Arket, creando diverse strutture delle stanze per migliorare l'esperienza del cliente. Al suo interno si trova l'Arket Cafè, diretto dallo chef svedese Martin Berg, con un menu vegetariano stagionale, pasticcini e caffè. La caffetteria di Milano presenterà anche un nuovo elemento distintivo: gelato alla vaniglia vegetale servito con salse e condimenti di stagione.

L'offerta

In linea con la tradizione, lo store conta un assortimento di prêt-à-porter e accessori per donna e uomo, abbigliamento per bambini, cura del corpo e interior design.