Aromatica e Zaffy protagonisti di ogni portata, dall’antipasto al dolce

Lo zafferano Zaffy si candida come apripista: è arrivato il momento – sostenuto anche dagli chef – che il consumatore italiano valorizzi il prodotto non solo nei primi piatti, ma in ogni portata, con fantasia e creatività. A patto che: “Si parli di zafferano premium, lavorato in Italia e preparato con materia prima di eccellenza -spiega Mario Sidoni, amministratore delegato di Aromatica-, selezionato con cura come avviene per Zaffy. Una gamma completa per tutti i palati.

Zaffy, brand dell’azienda Aromatica, oggi guidata dalla terza generazione della famiglia Sidoni, è presente a scaffale con una gamma completa di tre referenze: in polvere e in pistilli convenzionale (lo storico) gusto unico, Biologico più delicato (il primo del segmento, presente da 22 anni) e da Filiera controllata con gusto intenso (lanciato a fine 2019).

Dal dopoguerra Aromatica lavora con partner nel mondo e in particolare europei con i quali realizza un progetto di filiera controllata. “Questo garantisce un prodotto unico di alta qualità frutto di un processo di lavorazione esclusivo, nel rispetto della tradizione, ma all’avanguardia. Per ottenere questi risultati Aromatica ha realizzato una collaborazione con l’Università di Milano, attraverso un accordo esclusivo di ricerca, realizzando uno speciale processo di lavorazione e tostatura in grado di mantenere intatte le proprietà nutritive e organolettiche dello zafferano”. Aromatica è l’unica azienda a utilizzare questo metodo e lavora lo zafferano partendo dal fiore: la materia prima (fili essiccati sapientemente tolti dal fiore dai contadini) giunge in Italia, viene sottoposta a severi controlli, riceve il visto dall’Università e poi lavorata per lotti nello stabilimento di Carugate.

La connotazione equilibrata tra dolce e amaro di Zaffy lo rende adatto a ogni portata, dall’antipasto al dolce, esaltando la qualità degli ingredienti a cui è abbinato. “Questo rappresenta per noi il futuro del mercato: un allargamento degli utilizzi, adeguandosi al gusto evoluto del consumatore moderno e un modo per catturare nuovi target, soprattutto giovani”.

Oltre il semplice risotto

Dopo anni in cui è stata concentrata sul prodotto e la sua crescita, oggi Aromatica è pronta a occuparsi anche delle attività di comunicazione e marketing: molto attive sono la pagina Facebook e Instagram, ricche di ricette che hanno per protagonista lo zafferano. A breve anche altre novità.

E arrivano i prodotti biologici

L’azienda, per valorizzare Zaffy bio, ha dato vita ad altre linee sempre biologiche di prodotto, che comprendono biscotti, gallette, grissini, tisana e miele. Ad accompagnare tutti i prodotti è il claim “Alimenta il buon umore”, essendo lo zafferano la spezia che: “Produce serotonina, dopamina e noradrenalina, responsabili dell’umore, aumentando così la sensazione di benessere (oltre a essere un potente digestivo e un vasodilatatore)”.