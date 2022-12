Arriva FIDO MATE 30, il saliscale elettrico che ti aiuta a portare i pesi sulle scale

Trasportare la spesa e altri beni di consumo pesanti è un gesto quotidiano, ma faticoso per molti. Fido Mate 30, il carrello saliscale di Fido Srl pensato per l’uso quotidiano, lo trasforma in un gioco da ragazzi.

Fido è un aiuto importante per trasportare la spesa, ma anche altri beni di necessità come la legna e il pellet.

E’ uno strumento irrinunciabile per coloro i quali il semplice gesto di portare in casa la spesa o qualsiasi altro bene di consumo rischia di essere proibitivo.

L’idea di Fido è nata proprio per salire le scale agevolmente e combina i due meccanismi più comuni e più utilizzati: quello dei cingoli e quello delle tre ruote. Questo fattore consente a Fido di poter portare su e giù per le scale oggettistica varia fino ai 30 kg, senza fare fatica!

Fido Mate 30 è una macchina con numerose caratteristiche, date da una progettazione ed un ingegno tipici del Made in Italy; ma non è solo questo…

Fido offre comodità, praticità e previene infortuni che possono diventare problematici ed invalidanti. Spesso sono proprio i carichi che noi consideriamo “leggeri” a causare gli infortuni più gravi, poiché non li affrontiamo con la stessa forza ed attenzione che usiamo per i carichi cosiddetti “pesanti”. E’ proprio per questo errore di valutazione che ci facciamo del male.

Con Fido non devi più pensarci, farà tutto lui!

Fido è completamente diverso da un semplice carrello portaspesa a 3 ruote; Fido è un vero e proprio carrello saliscale elettrico motorizzato !

Ma come funziona il carrello saliscale elettrico?

Il suo meccanismo brevettato combina un sistema di cingoli supportati da 3 ruote per la salita e discesa su scala e due ruote maggiorate esterne per il trasporto sul piano.

Per trasportare i carichi è sufficiente avvicinare il cingolo al gradino e premere il comando “salita” o “discesa” sul manubrio, a tutto il resto ci pensa lui. Il manico regolabile garantisce sempre una corretta postura, salvaguardando il benessere dell’operatore e proteggendolo da ernie e dolori alla schiena.

Quali sono i punti di forza del saliscale elettrico FIDO?

si eliminano tutti gli sforzi alla schiena, alle spalle e alle cervicali;

alla schiena, alle spalle e alle cervicali; si evitano infortuni derivanti dal trasporto di pesi sulle scale, ad esempio: cassette di legna, sacchi di pellet, casse d’acqua, bombola di gas, borse della spesa pesanti, vasi di fiori, cassette degli attrezzi e molto altro;

derivanti dal trasporto di pesi sulle scale, ad esempio: cassette di legna, sacchi di pellet, casse d’acqua, bombola di gas, borse della spesa pesanti, vasi di fiori, cassette degli attrezzi e molto altro; si diventa autonomi nel trasportare i pesi per le scale (bastano 2 dita per trasportare pesi di 30 Kg per oltre 40 piani);

(bastano 2 dita per trasportare pesi di 30 Kg per oltre 40 piani); si aggira il problema della mancanza di ascensori negli edifici;

negli edifici; si risparmia rispetto all’installazione di un montascale;

è un prodotto ideato, progettato ed assemblato in ITALIA ;

; è un dispositivo elettrico semplice da trasportare anche in macchina, poiché pesa meno di 12 Kg;

anche in macchina, poiché è brevettato a livello europeo ;

; è talmente compatto che quando non serve può essere nascosto dietro una porta o sotto il letto;

Dov’è possibile trovare il saliscale elettrico Fido?

Il prodotto può essere acquistato sul nostro sito www.fidosaliscale.com oppure telefonando allo 049/6887623.