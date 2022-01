Il livestream shopping Upim fa crescere vendite e carrello

Upim ha aperto il canale livestream shopping ed è partita a Natale sull'eCommerce Upim.com con una diretta condotta da Annie Mazzola con la tiktoker Mala.

I primi 45 minuti del livestream shopping di Upim

La prima trasmissione è durata 45 minuti utilizzati per mostrare e vendere 41 articoli di abbigliamento femminile, in un contesto di vendita natalizio. La piattaforma utilizzata è stata quella dell'italiana Flyer Tech, mentre la conduzione era affidata alla speaker radiofonica di Radio 105 Annie Mazzola, nota anche per altre conduzioni come Loft di X Factor e per una community social di oltre 100.000 follower.

La sessione di livestream shopping ha portato a Upim un incremento delle vendite online del 12% e una crescita del carrello medio pari al 18% per le 24 ore successive alla diretta. Da cosa è determinato questo successo? Analizzando i precedenti cinesi, la risposta risiede nell'interattività del canale, nella capacità di intrattenere e raccontare i prodotti e nel felice abbinamento di questi aspetti con quelli dei social, come gli influencer con le loro community.

Le caratteristiche dello shopping in streaming

Lo streaming insieme all'eCommerce permette di raccontare il prodotto in modo diverso e interattivo, una modalità sempre più apprezzata, partita dalla Cina e approdata anche in Europa, con l'accelerazione digitale impressa dalla pandemia. Sono piccoli show in diretta, più efficaci se condotti da personaggi noti al pubblico, capaci di intrattenere, e potenziati dalle capacità di interazione in real time con social e messaggistica. Inoltre, la sua efficacia in termini di impatto sulle vendite prosegue anche dopo la diretta, quando il video viene reso fruibile in differita. La chiave del successo è in una corretta strategia che mette insieme intrattenimento, selezione di prodotto, partnership con gli influencer e tecnologie.