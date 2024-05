Arte e tecnologia per migliorare un’impresa di domani rivolta ai clienti #Linkontro

Da Linkontro NIQ, la view di D'Amico, che prevede che l'impresa del futuro sia già presente, costruita su due elementi: tecnologia e arte

Dall’edizione de Linkontro 2024 “ci portiamo a casa quanto sia importante creare valore in condivisione -dice Maria D’Amico, marketing & sustainability manager del Gruppo D’Amico-, collaborare, cooperare per il successo delle nostre attività. Abbiamo appreso come le nuove tecnologie supportino la creazione di contenuti e siano un'opportunità per personalizzare, comunicare, creare engagement, fidelizzando i clienti”.

D’Amico, l’azienda del futuro è già qui

L'azienda del futuro è una realtà già presente: “Noi infatti abbiamo iniziato una collaborazione che ogni anno prevede il coinvolgimento di diversi artisti per diffondere la cultura attraverso l'arte, realizzando confezioni decorate ad hoc, con i prodotti, le specialità, nate dalle generazioni precedenti, in particolare dai miei nonni. Una volta gustato il nostro prodotto, il vaso diventa un oggetto di design: anche in chiave sostenibile, può essere riutilizzato. Così abbiamo voluto prevedere le tendenze. Le tendenze, seppur piccole, nel tempo sono capaci di trasformarsi in una forza e determinare il cambiamento.