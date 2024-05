Avanzini (Conad) Come l’Ai contribuirà a centrare i bisogni del consumatore

Consumatore al centro, ma servono nuovi paradigmi per individuare i suoi bisogni: l'intelligenza artificiale permetterà una rivoluzione nei prossimi anni, a livello non solo di efficientamento dei processi ma di marketing per capire i clienti

"Siamo di fronte a una nuova centralità del consumatore, che comporta anche una ridefinizione del ruolo della gdo, nella sua offerta di prodotti e servizi adiacenti, e anche dei processi produttivi", spiega Francesco Avanzini, direttore generale operativo di Conad, durante Linkontro 2024 di NIQ, delineando l'impresa del futuro.

Un approccio che deve ripensare sia i modelli classici di retail sia i nuovi paradigmi digitali e di Ai. "Abbiamo allo studio progetti in questo senso - continua Avanzini- per capire non solo come rendere i processi più efficienti, ma anche come attivare nuovi parametri di marketing con l'Ai generativa che sappiano mettere al centro i clienti".