Aspiag Service: “Crescere in nuove aree geografiche”

Storicamente attiva nel Triveneto e in Emilia-Romagna, da quest’anno Aspiag Service apre anche in Lombardia, dove prevede 60 negozi entro il 2026

Dopo un 2021 all’insegna del consolidamento delle quote di mercato e della crescita, grazie a nuove aperture, partnership con nuovi affiliati e l’inaugurazione del centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme (Bo), Aspiag Service, che opera con il marchio Despar in Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, non si ferma nel suo programma di espansione.

Lo confermano le parole di Harald Antley, presidente di Aspiag Service: “I nostri sforzi sono orientati all’assorbimento dell’inflazione e degli aumenti in atto. Lo sviluppo rimane strategico, in termini di nuove aperture e ristrutturazioni, per questo abbiamo deciso di non distribuire dividendi, ma di reinvestire tutto il cashflow per operazioni sia nelle regioni che presidiamo storicamente che sia in nuove aree”.

I prossimi passi di Aspiag Service

Il 2022 segna l’ingresso di Aspiag Service in Lombardia “dove abbiamo elaborato un piano di sviluppo ambizioso che ci porterà a investire in questa regione oltre 300 milioni di euro nel prossimo quadriennio” ha dichiarato Antley durante la conferenza stampa di presentazione dei dati di bilancio 2021. Il primo passo di questo percorso sarà l’apertura, per la fine di quest’anno, del primo punto di vendita a insegna Interspar in regione, con l’obiettivo di arrivare nel quadriennio 2022-2026 a un totale di 60 punti di vendita fra diretti e affiliati, utilizzando tutte le insegne Despar, Eurospar e Interspar (la firma per una superficie di vendita massima di 2.500 mq)”. L’idea di base è seguire uno sviluppo con l’apertura di una media di 15 esercizi l’anno, che porteranno alla creazione stimata di circa 1.600 nuovi posti di lavoro.

L'andamento del 2021

Il punto di partenza di questo piano è un 2021 chiuso con vendite alle casse pari a 2,474 miliardi di euro (+1,7%), un utile netto che si mantiene a doppia cifra, attestandosi a 13 milioni di euro. Grazie a questi risultati, Aspiag Service (controllata da Spar Austria, sul cui fatturato totale ha un’incidenza pari al 25%) ha consolidato all’8,3% (+0,2%) la propria quota di mercato nell’area Nielsen di riferimento (la 2). I collaboratori sono aumentati (+142), arrivando a un totale di 8.659 addetti (di cui il 64% è donna), con il 90% dei contratti a tempo indeterminato e un livello molto basso di turnover. Parlando di vendite, si è registrata una spesa media ancora in forte crescita, come testimoniato dall’aumento del numero degli scontrini passato dai 68,6 milioni registrati nel 2020 ai 76,9 milioni del 2021, con un graduale ritorno anche del valore dello scontrino medio agli indicatori pre Covid. L’incremento delle vendite è derivato anche dall’ampliamento dell’offerta a scaffale di linee mdd, che, con le loro 6.244 referenze totali, rappresentano circa il 25,7% dell’intero fatturato di Aspiag Service.

Il 2021 è stato inoltre l’anno in cui la società ha meglio organizzato il proprio processo di multicanalità delle vendite: l’eCommerce ha totalizzato vendite per 5,9 milioni di euro, più che raddoppiate rispetto ai 2,7 milioni dell’anno precedente, realizzate nei 40 punti di vendita (6 in più rispetto al 2020) coinvolti nell’iniziativa, che hanno consegnato una media di 6.500 spese al mese.

Gli investimenti nel 2021 hanno raggiunto i 103,8 milioni di euro, + 8% sul 2020, principalmente per l’apertura, la ristrutturazione e la riqualificazione della rete di vendita e per il rafforzamento di quella logistica. In totale sono stati aperti 14 nuovi punti di vendita (5 diretti e 9 affiliati), consentendo alla rete Despar di raggiungere i 565 esercizi commerciali complessivi. Grazie alla propria catena logistica, composta da 10 piattaforme, il polo Agrologic di Monselice e il nuovo hub logistico Despar di Castel San Pietro Terme, Aspiag Service ha spedito, nel solo 2021, 111 milioni di colli grazie a più di 254 mila consegne.

L'eCommerce

Anche lo sviluppo dell’eCommerce proseguirà con determinazione nel 2022 e interesserà anche il territorio lombardo, Milano compresa. “Come Aspiag Service facciamo parte sia di un gruppo multinazionale europeo che negli anni ha maturato diverse esperienze di vendita multicanale in differenti Paesi, sia del Consorzio Despar Italia -spiega Francesco Montalvo, amministratore delegato di Aspiag Service-. Abbiamo iniziato a sviluppare la nostra strategia di eCommerce affidandoci a un player esterno efficiente ed esperto come Everli, che potesse accompagnarci in questo percorso, con l’obiettivo di studiare passo dopo passo i bisogni del mercato per rispondere poi in maniera sempre più puntale, implementando la nostra strategia eCommerce. Sicuramente l’eCommerce sarà importante anche per il nostro sviluppo in Lombardia: studieremo il mercato, i bisogni dei consumatori e le loro abitudini e saremo pronti a perfezionare e sviluppare la nostra offerta”.

