Maiora Despar Centro Sud punta allo sviluppo della rete commerciale

Maiora-Despar Centro Sud ha in previsione 16 nuove aperture, tre punti di vendita in Puglia e un cash&carry in Calabria, e ulteriori progetti di restyling

Approvato il bilancio 2021 di Maiora-Despar Centro Sud con risultati record (900 milioni di euro in giro d’affari), segno che l’importante lavoro di rinnovamento, il restyling dei punti di vendita e le acquisizione avvenute hanno dato i loro frutti. Prosegue il programma di investimenti previsti per per il quinquennio 2021 al 2025, che prevede lo stanziamento di oltre 70 milioni di euro, per espandere tutti i canali di vendita. “Siamo certi che la crescita non passa a prescindere dal valore delle professionalità e da un piano di investimenti costante e strategico”, commenta il presidente e amministratore delegato Pippo Cannillo.

Nuovi punti di vendita Maiora-Despar Centro Sud

Il programma di Maiora-Despar Centro Sud prevede 16 aperture, di cui tre nuovi punti di vendita in Puglia e un cash&carry in Calabria. Inoltre, sono in progetto ulteriori ristrutturazioni di punti di vendita preesistenti. Nel 2021, nonostante le difficoltà della pandemia, il piano di ristrutturazione della rete - con un focus particolare in Calabria - è stato realizzato regolarmente con un investimento rilevante in sostenibilità: è partito a maggio con le riaperture nella provincia cosentina del Despar a Cetraro e degli Interspar a Belvedere Marittimo e a San Marco Argentano e proseguito successivamente con la ristrutturazione radicale presso l’Interspar di Corato e la nuova apertura dell’Interspar a Catanzaro, nel Centro Commerciale “Le Aquile”. Inoltre, sono stati realizzati una piattaforma ittica a gestione diretta e laboratori per la produzione del pane in alcuni punti vendita. Inoltre, sono stati realizzati una piattaforma ittica a gestione diretta e laboratori per la produzione del pane in alcuni punti vendita (Vedi: https://www.gdoweek.it/video-tour-il-nuovo-format-di-cash-carry-altasfera/).