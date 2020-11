Aspiag Service (Despar): 170mila euro alla Croce Rossa

Per Despar è “Il tempo della gentilezza”. L’azienda Aspiag Service ha concluso la raccolta fondi a sostegno della Croce Rossa Italiana con il coinvolgimento dei punti di vendita Despar, Eurospar e Interspar del Triveneto ed Emilia Romagna, nei quali è stata attivata la raccolta punti dedicata alla collezione Sambonet.

Per ogni premio della collezione acquistato dai clienti tra febbraio e giugno, Despar ha infatti donato un euro a favore del progetto che supporta i Comitati Regionali della Croce Rossa nell'assistenza domiciliare, socio-sanitaria ed economica dei soggetti più fragili della nostra società. L’intero ricavato di 170mila euro è stato poi convertito in buoni spesa utilizzati negli store della rete per acquistare beni di prima necessità destinati alle persone vulnerabili delle quattro regioni in cui Aspiag Service è presente.

"Con Il tempo della gentilezza -dichiara Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service- abbiamo ottenuto un risultato straordinario. Il 2020 è stato un anno complesso durante il quale tutti abbiamo dovuto reagire alle sfide indotte dal Covid-19; noi di Despar l'abbiamo fatto investendo in sicurezza a vantaggio di clienti e dipendenti, in sviluppo tecnologico e soprattutto in sostegno al nostro territorio. Questa donazione vuole essere un contributo concreto a favore dei soggetti più fragili della nostra società".