Aspiag Service (Despar) aumenta il numero di collaboratori

In Emilia-Romagna, nei primi otto mesi del 2021, i collaboratori di Aspiag Service, sono cresciuti di 50 unità rispetto alla fine del 2020, grazie alle nuove aperture dirette da inizio anno, raggiungendo un totale di 1.041 persone impiegate nei 25 punti di vendita diretti a insegna Despar, Eurospar e Interspar presenti nella regione. “La nostra è una realtà che promuove le relazioni di lavoro stabili e vuole valorizzare le persone con le loro storie professionali" commenta Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service per l’Emilia-Romagna.

Nelle cinque regioni in cui è presente (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Lombardia), la società, concessionaria del marchio Despar, conta 8.680 collaboratori, con un turnover in uscita inferiore al 3% e con una presenza femminile che supera il 65%. “Cresciamo in tutte le regioni in cui siamo presenti, per questo deve diventare ancora più forte l’attenzione alle persone e al loro benessere che sono da sempre un elemento distintivo della nostra politica aziendale -aggiunge Alessandro Urban-. Per farlo abbiamo attivato molteplici iniziative, tra cui un sistema di welfare aziendale che mette al centro la qualità della vita delle persone, la formazione, progetti di inclusione e diversity, nonché investimenti per garantire e promuovere il continuo miglioramento della sicurezza”.

Per valorizzare lavoro e lavoratori, Aspiag Service organizza ogni anno un appuntamento in ciascuna delle regioni in cui è presente celebrando i Giubilei, eventi aziendali organizzati per omaggiare i dipendenti che hanno raggiunto i 15, 20, 25, 30, 35 e 40 anni di anzianità di servizio o sono andati in pensione. Un’edizione straordinaria quest’anno che ha visto premiare i traguardi di anzianità raggiunti sia nel 2019, quando l’appuntamento era stato cancellato a causa della pandemia, che nel 2020.