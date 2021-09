A Lugo di Romagna (Ra), Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia, apre un punto di vendita Eurospar in gestione diretta, situato in viale De Brozzi 75/1. Si tratta del 24esimo negozio diretto realizzato nella regione dove operano anche 50 affiliati. “Questa apertura di Lugo di Romagna -commenta Patrizia Pituelli, direttore vendite canale Despar ed Eurospar di Aspiag Service- conferma la qualità dei nostri investimenti in Emilia Romagna e prosegue il nostro percorso di crescita e il nostro impegno nell’investire sui territori e per offrire un’esperienza di spesa veloce, piacevole e intuitiva".

Il territorio emiliano-romagnolo è al centro della strategia di crescita aziendale. Lo conferma Alessandro Urban, direttore regionale Aspiag Service per l’Emilia Romagna. "Il nuovo Eurospar rappresenta un tassello che arricchisce e rinsalda ulteriormente il rapporto fra il marchio Despar e l’Emilia Romagna, grazie a un importante investimento che mira a radicare il nostro modello di vendita e di servizio alla clientela. Privilegiamo piani di riqualificazione e rigenerazione di aree talvolta abbandonate, con particolare attenzione alla sostenibilità e all’accessibilità garantita grazie ad una viabilità che favorisca e metta in sicurezza pedoni e ciclisti".

Nella regione Aspiag Service continuerà a investire con due ulteriori nuove aperture entro il 2021. Sarà inoltre inaugurato nei prossimi mesi il centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme.

Il punto di vendita

Lo store si sviluppa su un'area di quasi 1.500 mq con un'offerta di freschi articolata nei reparti di ortofrutta, macelleria con banco servito oltre al take away, pescheria, panetteria, pasticceria e gastronomia servite. Presente anche il non food con giornali e libri, giocattoli e articoli tessili. Il legame di Despar con il territorio si riflette anche nell’assortimento: il negozio promuove le filiere regionali e valorizza i produttori locali con oltre 320 prodotti emiliani e romagnoli a scaffale, tra cui formaggi, pasta e salumi.

L’edificio è stato progettato con particolare attenzione ai principi di sostenibilità, con soluzioni a basso impatto ambientale. Si distingue per un layout moderno e per l’impiego di tecnologie di ultima generazione, come sistemi innovativi per il risparmio energetico della climatizzazione e per il recupero del calore e un impianto di illuminazione strutturato con led a basso consumo. Sono oltre 100 i posti auto nel parcheggio dotato anche due postazioni attrezzate per la ricarica dei veicoli elettrici. La squadra del punto vendita sarà formata da 42 collaboratrici e collaboratori, di cui 38 neo assunti.