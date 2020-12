Aspiag Service (Despar): il neo presidente è Harald Antley

Per sopraggiunti limiti di età, Rudolf Staudinger lascerà la presidenza di Aspiag Service Despar Nordest, la concessionaria dei marchi Despar, Eurospar e Interspar nel Triveneto ed Emilia Romagna. Gli succederà Harald Antley, in carica dal primo gennaio 2021, già componente del cda, che sul suo predecessore dice: “Rudolf Staudinger ha portato con grande visione Aspiag Service a diventare un’importante azienda per l’economia del Nord Italia”.

Per quanto riguarda, invece, il ruolo di consigliere del cda della capogruppo Spar e di presidente delle società Spar in Slovenia, Croazia e Ungheria è stato nominato Paul Klotz, già consigliere di amministrazione di Aspiag Service dal 1996 e presidente di Despar Italia. Klotz manterrà gli attuali ruoli. “L’obiettivo -spiega Klotz- è quello di contribuire a sviluppare una sinergica visione d’insieme per un gruppo che oggi ha raggiunto un fatturato il 15 miliardi di euro, è presente in 5 Paesi e conta 85mila dipendenti”.

Ai due colleghi, il presidente uscente rivolge il suo saluto: “ Auguro il miglior successo, già sapendo che sono garanzia di concreto, solido e armonico sviluppo”.