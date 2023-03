Aspiag Service (Despar): le iniziative charity per le donne

#Esg. L'iniziativa charity di Aspiag Service (Despar) dal titolo Il mondo ha bisogno delle donne ha finanziato sei associazioni a sostegno delle donne

L'8 marzo si è conclusa l'attività di charity, dal titolo Il mondo ha bisogno delle donne, intrapresa da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto, l’Emilia-Romagna e la Lombardia, con il coinvolgimento dei punti di vendita della rete. L'iniziativa ha permesso di donare la cifra complessiva di 277.084,17 euro grazie alla partecipazione dei clienti che, al momento del pagamento della spesa, hanno scelto di arrotondare lo scontrino per 422.141 volte.

La somma raccolta sarà devoluta a sei realtà e associazioni che operano nei diversi territori in cui Aspiag Service è presente e che si occupano di proteggere la salute femminile, promuovere la cultura della prevenzione e aiutare le donne affette da particolari patologie.

“Anche quest’anno l'iniziativa, giunta alla nona edizione, ha dimostrato la grande sensibilità e generosità dei nostri clienti, oltre che dei nostri collaboratori grazie ai quali questa raccolta fondi ha potuto crescere e continuare negli anni con sempre maggiore successo. Questa attività di charity è una delle attività più partecipate dal mondo Despar che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che testimonia come la nostra azienda, dove circa il 65% dei collaboratori è donna, sia in prima linea sui temi che riguardano l’universo femminile. Per questa edizione abbiamo scelto di destinare i fondi raccolti a realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne e questo vuole essere un’ulteriore testimonianza della mission della nostra azienda di essere concretamente vicina ai bisogni delle persone e dei territori che ci ospitano" afferma Giovanni Taliana, direttore relazioni esterne di Aspiag Service Despar.

Le associazioni coinvolte

Ne hanno beneficiato: