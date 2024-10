Augusto Contract firma il nuovo Panfé Bocconi

Panfé (panetteria e caffetteria) ha aperto il suo terzo store a Milano con la collaborazione di Augusto Contract. La catena è arrivata a 20 punti di vendita

Augusto Contract è uno dei più importanti general contractor italiani soprattutto nel food&beverage: specializzato nella realizzazione chiavi in mano di arredamento e shopfitting per la ristorazione. In questa funzione ha firmato il nuovo Panfè in via Bocconi 5, il terzo store a Milano della catena che unisce panetteria e caffetteria, dopo viale Montenero e il negozio a Scalo Milano Outlet & More, e 20° a livello nazionale. Nello specifico, e per dare un'idea di cosa vuol dire occuparsi di arredamento e shopfitting, Augusto Contract ha realizzato (in tempi record, meno di un mese) le opere murarie, l'impianto elettrico e di condizionamento, gli arredi, le grafiche, le modifiche all'impianto frigo banco e retrobanco. Via Bocconi 5 è una delle zone più dinamiche e giovani di Milano, con elevato passaggio anche internazionale data la vicinanza all'Università. Con Panfé Augusto Contract conta ad oggi oltre 260 realizzazioni.

“Abbiamo trovato nel team di Augusto Contract, alla nostra prima realizzazione insieme, un partner veramente affidabile, reattivo e propositivo nell’aiutarci a sviluppare con buon senso le soluzioni migliori, sia a livello estetico che funzionale” commenta Alberto Salvadego, ceo di Panfè.

Il format valorizza l’incontro fra panetteria e caffetteria, due mestieri diversi ma uniti dall’italianità dei prodotti, proponendo un assortimento di dolci e salati pensati per coprire tutto l’arco della giornata: dalla colazione al pranzo, dal break pomeridiano fino all’aperitivo.

Il nuovo punto di vendita, funzionale e con un layout pensato per accogliere il flusso dei clienti e valorizzare i prodotti, mostra uno stile moderno e giovane. Il grande bancone, rivestito con tavoloni in massello di abete in tre colori diversi, ospita alle spalle una grande scaffalatura in legno e metallo.

Le cromie scelte per la tinteggiatura sono verde salvia e giallo tenue; sulle pareti si alternano carta da parati dalle tinte delicate e scritte a led che evidenziano le parole chiave di Panfè. Completano le grafiche retrobanco grandi pannelli con immagini dei prodotti legate ai processi di produzione.