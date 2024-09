Autogrill e IPlanet insieme per un nuovo concept autostradale

La collaborazione tra Autogrill e IPlanet prevede lo sviluppo di un concetto di ristorazione esclusivo su 41 stazioni di servizio, da Nord a Sud

La collaborazione tra Autogrill e IPlanet, joint venture creata da IP e Macquarie Capital EV Asset Holding per elettrificare le aree di servizio sulla viabilità urbana ed extraurbana, prevede lo sviluppo di un concetto di ristorazione esclusivo su 41 stazioni di servizio e la gestione da parte di Autogrill di tutte le attività presenti sui punti di vendita, per rispondere anche alle esigenze di sosta e ricarica dei possessori di veicoli elettrici. Le 41 stazioni si trovano in Piemonte (9), Lombardia (13), Liguria, Emilia-Romagna, Veneto (3), Trentino-Alto Adige, Lazio (6), Marche, Umbria, Puglia (3) e Calabria. Le aperture dei 41 punti di vendita saranno spalmate su tre anni, con debutto entro il 2024. Dall’accordo è atteso un beneficio in termini di occupazione per le comunità locali di riferimento grazie all’opportunità di impiego per oltre 200 dipendenti.

Il nuovo concetto di ristorazione comprende un’offerta caffetteria, bar, snack e piccola cucina, con duplice rispondenza a una sosta veloce e a pausa più lunga. È studiato utilizzando il modello dell’economia circolare, basato sul riutilizzo delle risorse materiali in modo da allungarne il ciclo di vita il più a lungo possibile: i complementi d’arredo sono infatti realizzati con l’impiego dei prodotti WAS, materiali sviluppati da Autogrill ottenuti dalla lavorazione degli scarti di caffè, agrumi e rifiuti in plastica.

"Il progetto con Autogrill vuole innovare e arricchire la pausa dei clienti nelle nostre stazioni con prodotti e servizi di qualità, grazie alla collaborazione con i migliori fornitori nazionali e internazionali -commenta Pasquale Cuzzola, Ad di IPlanet, società nata per sviluppare un’infrastruttura di ricarica elettrica fast+ e ultrafast su stazioni di servizio urbane ed extraurbane-. Con questa nuova iniziativa aggiungiamo all’esperienza di ricarica un ventaglio di servizi dedicati nel campo della ristorazione, dello shopping e della cura dell’auto”.

“Innovazione e sostenibilità sono valori centrali che guidano le nostre scelte di business, in linea con il framework di sostenibilità di Avolta -aggiunge Massimiliano Santoro, ceo Italy F&B di Avolta-. L’accordo siglato con IPlanet nasce da una comune sensibilità e dal nostro impegno nel sostenere e promuovere progetti in grado di sviluppare servizi e infrastrutture in ottica green, che garantiscano ai nostri viaggiatori non solo una sosta di qualità, ma anche un ambiente progettato per ridurre l’impatto ambientale, dalla scelta dei materiali al packaging allo sviluppo dell’offerta”.

“La firma di questo accordo con IPlanet garantisce un insieme di servizi qualitativi a tutti i viaggiatori, compresi coloro che scelgono di muoversi con i veicoli elettrici -commenta Bruno Bestetti, Ad di Nuova Sidap (Divisione Oil di Autogrill)-. La nostra esperienza ultraventennale nella gestione integrata di servizi per il viaggiatore, dal food & beverage, al market, alla distribuzione carburanti, assicura ai nostri clienti una sosta rigenerante e piacevole, promuovendo al contempo l’economia circolare e supportando le comunità locali”.