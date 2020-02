Aw Lab (Bata) attiva Air Blow, la caccia al tesoro in omaggio a Nike

È dedicata al brand Nike la caccia al tesoro che Aw Lab (Gruppo Bata) ha introdotto nel programma loyalty per il 30° anniversario delle sneaker Air Max 90.

Air Blow è una nuova logica di gamification che nasce per valorizzare la relazione tra il partner Nike e gli appassionati delle sneaker esaltando i valori cardine dell’azienda: movimento, greatness, energia. Si tratta di un’esperienza immersiva, un gioco che trasforma l’augmented reality in airmented reality attraverso meccaniche di gioco che richiedono l’utilizzo di mente e corpo. Ogni utente, per catturare gli oggetti sparsi per la città, oltre ad una buona dose di conoscenza del mondo Air Max, dovrà soffiare sul dispositivo, acquisire la sufficiente aria e camminare per la città per vincere un inedito modello di sneaker.

“Ingaggiare i nostri consumatori attraverso il gioco in un’ibridazione costante tra spazio fisico e virtuale per rispondere prontamente alle loro esigenze. Questo l’obiettivo di Air Blow. Lo story telling in Aw Lab lascia sempre più spazio allo story doing e la storia è quella che scrivono i nostri clienti, scegliendo di far parte della nostra community giocando, visitando i nostri store, partecipando ai nostri eventi, ma soprattutto divertendosi con Aw Lab” spiega Domenico Romano, head of marketing di Aw Lab.