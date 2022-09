Back to School: l’impegno di Aspiag Service (Despar) contro il caro scuola

Nuova edizione dell'iniziativa Back to School organizzata da Aspiag Service per sostenere le famiglie che devono affrontare le spese scolastiche

A studenti e famiglie è dedicata l'iniziativa Back to School attivata da Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per Triveneto, Emilia-Romagna e Lombardia, per contrastare il caro prezzi che non ha risparmiato nemmeno il comparto scuola dove si registrano aumenti tra il 6% e il 10%. Per questo motivo il gruppo ha avviato una serie di iniziative per alleggerire la spesa per l'acquisto di materiale scolastico e sostenere l'attività delle scuole delle regioni in cui è presente. "I giovani sono il più grande patrimonio del nostro Paese e la scuola è il luogo dove prende forma il loro futuro. Garantire l'accesso all'istruzione è dunque una questione imprescindibile -sottolinea Francesco Montalvo, Ad di Aspiag Service-. Da sempre la gdo ha un ruolo di ammortizzatore sociale per salvaguardare il potere d'acquisto delle famiglie e questo ruolo è tanto più importante in un contesto economico come quello attuale caratterizzato da una forte spinta dell'inflazione e dall'aumento dei prezzi che colpiscono tutti i settori merceologici. Per questo anche noi di Aspiag Service vogliamo fare la nostra parte".

L'iniziativa Back to School

L'operazione è attiva fino al 18 settembre nei punti di vendita Eurospar e Interspar aderenti dove sarà possibile acquistare prodotti di cartoleria con diverse offerte e sconti. Fino al 25 settembre, inoltre, i clienti iscritti alla Despar Tribù che nei mesi di luglio e agosto facendo la spesa hanno collezionato i buoni sconto per l'acquisto del materiale scolastico nell'ambito dell'iniziativa Tornare a scuola conviene!, potranno spendere i loro coupon ottenendo fino a 30 euro di sconto per l'acquisto di materiale scolastico. Despar, inoltre, supporta studenti e famiglie per l'acquisto dei testi scolastici con una proposta che consente uno sconto immediato del 15% dal prezzo di copertina acquistando i libri direttamente online attraverso su questo sito.

Aspiag Service Dona Libri

Back to School non è l'unica iniziativa attivata da Aspiag Service a supporto delle famiglie. Il gruppo propone infatti la terza edizione del progetto Dona Libri, che andrà ad arricchire le biblioteche scolastiche delle scuole primarie di primo grado nelle regioni in cui l'azienda è presente. Dal 19 settembre al 16 ottobre nei negozi Interspar di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, i clienti potranno acquistare un libro tra quelli in assortimento nei negozi, posizionati in appositi corner dedicati all’attività, e lasciarlo in cassa come donazione per una scuola del territorio; per ciascun libro donato dai clienti, Aspiag Service ne aggiungerà un altro.