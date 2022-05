Banchi frigoriferi Epta per l’ascesa dei freschi confezionati

La ricerca del buon cibo, che si è molto rafforzata nel periodo dell’emergenza pandemica, si sta ulteriormente consolidando. Una riscoperta che porta i Retailer a riconsiderare l’offerta e gli assortimenti, anche in relazione al forte incremento della richiesta di prodotti freschi confezionati.

In particolare, continuano a guadagnare terreno la frutta pronta da gustare, così come la verdura di IV e V gamma. Il contributo di aziende attive nel settore della refrigerazione commerciale, come Epta, è dunque cruciale in un contesto dove l’attenzione alla qualità si coniuga alla sensibilità su tematiche green.

Assicurare una perfetta visibilità delle referenze e una loro corretta conservazione, incentiva, infatti, gli acquisti. Inoltre, la valorizzazione della freschezza permette di incrementare la shelf-life degli articoli e ridurre gli sprechi alimentari.

Ulteriore trend è la crescita dei proximity store come naturale conseguenza dei cambiamenti degli stili di vita nei grandi centri urbani. Questi format rispondono all’esigenza di realizzare una spesa giornaliera e ricercata. Si tratta di luoghi dove i freschi confezionati dominano l’area food. Sono esposti in banchi refrigerati a libero servizio verticali o in isole refrigerate semiverticali che ne esaltano la rilevanza strategica.

Epta, a questo proposito, propone soluzioni dedicate ai prodotti freschi confezionati, esposti in maniera corretta e conservati alle migliori condizioni.

In dettaglio, per i negozi di vicinato offre la famiglia di banchi refrigerati a gruppo incorporato SlimFit a marchio Costan. Per gli store e gli ipermercati consiglia invece i banchi remoti della famiglia GranFit di Costan. Si tratta di una gamma completa che fa della versatilità uno dei principali ingredienti. Mixando i modelli verticali e semiverticali dal design coordinato è infatti possibile creare infinite composizioni e realizzare corsie o isole dall’appeal contemporaneo.

Il tutto, sempre all’insegna della massima sostenibilità, grazie alla scelta della CO2 o R290 come refrigerante naturale, illuminazione a LED e ulteriori accorgimenti tecnici che li rendono soluzioni best in class nell’ambito del nuovo regolamento europeo Energy Label.