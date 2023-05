Banco Fresco propone il format di prossimità Fresh

Nuovo format per Banco Fresco che arriva nel cuore di Milano con il concept store Fresh pensato per il centro cittadino con un'offerta dedicata

Si rimodula la presenza di Banco Fresco in Italia. A cinque anni di distanza dall'apertura del suo primo punto di vendita, l'insegna diversifica la sua offerta proponendo un supermercato di prossimità nel cuore cittadino. Il format Fresh debutterà l'8 giugno a Milano, in Via Moscati, a pochi passi da Corso Sempione. "Fresh è stato pensato per i cittadini del centro, per le pause pranzo, per le spese veloci, ma l’assortimento è studiato in ogni minimo dettaglio per offrire la stessa qualità dei nostri supermarket, per proporre ai clienti una vasta offerta di prodotti ricercati di qualità dai migliori produttori locali e non al miglior prezzo sul mercato” spiegano da Banco Fresco.

In assortimento oltre 3.000 referenze e prodotti ricercati della filiera prevalentemente italiana a prezzi competitivi. Come da consuetudine dell'insegna, ampia sarà l'offerta dei reparti freschi, dall’ortofrutta, cuore centrale dell’assortimento, ai formaggi e latticini, passando per la macelleria e salumeria, pescheria, panetteria e grocery. Il negozio di Via Moscati sorgerà al posto dell’ex punto vendita Erbert, i cui prodotti di gastronomia continueranno a essere disponibili anche nel nuovo Banco Fresco.

“È elettrizzante vedere finalmente realizzata la visione che nel 2017 ci ha dato la spinta per espanderci in Lombardia, superando addirittura le nostre aspettative -aggiungono- L’arrivo a Milano centro è arrivato dopo soli 5 anni dall’apertura del primo store italiano, molto prima degli standard del mercato e di altre catene. E questo è solo l’inizio: siamo certi che col nostro arrivo i milanesi scopriranno un nuovo mondo di prodotti al miglior rapporto qualità prezzo che rivoluzionerà la loro esperienza di spesa".