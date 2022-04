Erbert propone a Milano l’experience store

Continua lo sviluppo dell'insegna erbert con un format esperienziale realizzato a Milano che promuove cibi sani e di qualità ma accessibili a tutti

L'esperienza emozionale del consumatore è tra gli obiettivi alla base di questo format di erbert che si espande a Milano, potenziando la sua presenza, con uno store di 1.000 mq con 21 vetrine, realizzato in via Quasimodo, all'interno del Vetra Building. La filosofia dell'insegna rimane la stessa: la promozione del cibo sano reso accessibile a tutti. L'insegna conferma le sue cinque promesse ai consumatori, riportate sulle pareti del supermercato:

meno del 2% di sale aggiunto

meno del 5% di grassi saturi nei piatti pronti,

solo farine non raffinate

solo tecniche di cotture salutari

meno del 15% di zuccheri aggiunti nella preparazione dei dolci.

Il design dello store segue il file rouge dei precedenti locali (il flagship esperienziale di Via Moscati e il ready-to-eat- di Via Mazzini) arredati in stile industrial, superfici in legno chiaro e colori vivaci che richiamano la natura, in linea con il principi che contraddistinguono il brand.

L'offerta del punto di vendita

In questo spazio sono presenti oltre 2.500 referenze, un assortimento più ampio rispetto al passato. Punto fermo rimangono la frutta e verdura che sono sempre al

centro della proposta e i ready to eat freschi e freschissimi che riportano i bollini Mangia Bene e Calorie che facilitano la scelta di acquisto dei clienti informati sulle possibilità di combinare i diversi nutrienti. Tra le principali novità i salumi di mare ottenuti con la pesciugatura cioè la frollatura del pesce che, dopo aver passato dai sette ai dieci giorni dentro un apposito macchinario viene venduto affettato o a tranci. Speciali etichette grafiche ne illustrano la tipologia, i corretti metodi di consumazione e come abbinarlo al meglio. In assortimento entra anche una nuova linea ready to cook con 70 item tra verdure, carne e pesce pronte da cucinare con diversi ingredienti, e che recheranno le nuove etichette grafiche con le indicazioni dei tempi di cottura, le modalità consigliate, e le calorie. Nel reparto surgelati sono presenti 60 prodotti in linea con la filosofia di Erbert. Seguono la stessa logica macelleria con carne biologica e pollo cresciuto solo con metodi naturali. I prodotti potranno essere degustati all’interno dello store e, nella bella stagione, nel dehor allestito nel cortile interno dell'edificio con una proposta di 120 piatti pronti.

Non fa eccezione il bar dove sono disponibili le spremute ricavate dallo "Spremi-salute" che, grazie alla sola forza della pressione, è in grado di spremere tutti i tipi di frutta maturi e di stagione estraendone il succo senza stressarne la polpa. Completano l'offerta i gelati del brand Amati prodotti con materie prime crude e con sostituti dello zucchero come l’agave e i fiori del cocco, e referenze di drogheria e bevande dove sono presenti circa 200 referenze. Lo store dispone infine della cantina dell’olio con bottiglie dei piccoli produttori del sud Italia, dell'area per la macrobiotica con thè orientali e salse acidulate giapponesi, e i prodotti proteici.

Lo sviluppo di Erbert

“Nel corso di neppure due anni erbert ha compito passi da gigante, nonostante il periodo non facile che tutti abbiamo vissuto -afferma Enrico Capoferri, Ad di erbert-. Da giugno 2020 a oggi sono ben tre gli store aperti a Milano e continueremo a rafforzare la nostra presenza nel capoluogo lombardo con nuove aperture. Entro un mese circa, infatti, apriremo due store, uno in zona Bocconi il secondo vicino al Tribunale e dopo l'estate prevediamo ulteriori due aperture".