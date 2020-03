Bata: un flagship store a Padova

Questo punto vendita Bata vuole valorizzare tutti gli asset dell'insegna sintetizzandone i driver: stile, tecnologia e shopping experience inclusiva. Il flagship store è stato realizzato a Padova, all'interno di uno storico palazzo della città del 1500 in via San Canziano, si estende su 140 mq complessivi sviluppati su due livelli, ognuno dei quali è a sua volta suddiviso in aree pensate ad hoc per facilitare al consumatore la fruizione dei prodotti e di implementare il livello della sua esperienza instore anche grazie ai servizi omnicanale.

Nello specifico, il piano terra ospita il Bata Red Two: un concept nato nel 2019 come naturale evoluzione del primo Bata Red concept in cui l'esperienza di acquisto del consumatore è valorizzata da servizi come il Pick-up in store, il loyalty program Bata Club e i servizi di shopping online. Il secondo piano invece è pensato come contenitore di calzature e abbigliamento. I prodotti in questo spazio sono pensati per essere protagonisti. All'interno di questo store è stato, inoltre, inserito un corner di infotainment.