Bayernland Italia on air La 7 con il secondo soggetto della nuova campagna tv

Bayernland Italia, azienda leader nel settore lattiero-casearia e simbolo di eccellenza per la sua capacità di unire l’ottimo metodo produttivo bavarese e i gusti del consumatore italiano continua la sua imponente pianificazione pubblicitaria per l'anno 2024 e andrà on air dal primo settembre su la 7 con il secondo soggetto del nuovo spot tv pensato per portare avanti la sua strategia di comunicazione.

Questo nuovo spot segna un nuovo punto di arrivo della strategia di marca e di comunicazione intrapresa più di 5 anni fa: “AND”, presente nel nome stesso del Brand, diventa molto più che una congiunzione, è l’allegria di portare in tavola il buon formaggio, la gioia di condividere, l’affetto per i propri cari, i momenti spensierati della vita. In Italia il cibo è proprio il primo mezzo in grado di creare unione e momenti di legame tra le persone.

Il Tone of voice leggero e divertente proietta Bayernland fuori dal frigo e più dentro la vita delle persone.

I prodotti vengono presentati con i loro nuovi pack all’interno di scene di vita quotidiana, mostrando l’occasione di consumo.

L’approccio dello spot ha previsto appositamente la scelta di un taglio da 15”: il secondo soggetto presenta le Easy Cheesy, Le Deli Fette e si conclude con la tavolata dove vengono inquadrate le mozzarelle nei molteplici formati dal Bocconcino fino alla Mozzarella in sfoglia.

L’obiettivo è quello di trasmettere un messaggio di un Brand aperto, trasversale, informale e internazionale.

Lo spot si rivolge a un consumatore consapevole che non ha timore ad aprire i propri orizzonti e sperimentare prodotti che provengono da una terra diversa dall’Italia, la Baviera, dove Bayernland raccoglie il latte di mucche allevate secondo tutti i più alti standard e produce una gamma di prodotti che si distinguono per qualità, sapore e varietà dell’offerta.

Lo spot è anche l’occasione per presentare nuovamente il restyling del packaging, anticipato in occasione di Cibus 2024 e che rivede la grafica delle confezioni rese molto più distintive e visibili a scaffale.

I prodotti presentati negli spot sono: il Fiocco di Latte (disponibile anche nella versione Senza Lattosio e Hight Protein), le Easy Cheesy, fette di dolce formaggio Gouda adatto ai più piccoli in un pratico formato a fette a forma di orsetto con vaschetta richiudibile; le Deli Fette disponibili in Emmental, Tilsiter e Scamorza affumicata nella nuova confezione ecosostenibile che permette di risparmiare il 70% di plastica, perché composta per ¾ di carta; la mozzarella bocconcino Valfiorita, che recentemente si è qualificata tra i due migliori prodotti in commercio nella Grande Distribuzione, secondo un test effettuato da Altroconsumo.

La ricerca ha dimostrato che nella produzione lattiero casearia, settore decisamente forte in Italia, la qualità non dipende esclusivamente dalla zona di produzione, ma dall'impegno e dalla passione, dalla dedizione ai dettagli e da materie prime con alto standard qualitativo che permettono di offrire ai consumatori prodotti di eccellenza.

La strategia dell’AND prosegue il suo progetto di modernità affinché arrivi un messaggio chiaro e diretto su quello che i prodotti Bayernland possono rappresentare per i consumatori e che dimostra la presa di consapevolezza di un’azienda che in 50 anni di storia ha saputo distinguersi per la sua gamma diversificata di prodotti, che include anche formaggi freschi e stagionati, burro, panna.