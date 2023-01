Benetton digitalizza gli store per migliorare la customer experience

Il gruppo trevigiano ha adottato le soluzioni cloud di Cegid che garantiscono un maggiore empowerment dello staff adibito alle vendite e un’esperienza di acquisto omnicanale fluida

Sono 1.200 i punti di vendita di Benetton che, grazie alle soluzioni cloud di Cegid implementate con il supporto di Engineering, possono ora offrire un’esperienza di acquisto omnicanale senza soluzioni di continuità a cui si affiancano store assistant con un ruolo ancor più centrale nella vendita.

Il progetto è iniziato nel 2019 con quattro negozi pilota, diventati 29 nel 2020. Attualmente, grazie a Engineering, la soluzione Cegid Retail Y2, che è completamente in cloud, è usata in oltre 1.200 punti di vendita in Italia, Germania, Cipro, Spagna e Francia. Questo ha consentito di unificare la customer experience su negozi e canali differenti, oltre ad assicurare il più alto livello di conformità con tutti i sistemi normativi e fiscali dei Paesi di riferimento.

Il gruppo veneto ha deciso di digitalizzare i propri store per garantire un maggiore empowerment dello staff adibito alle vendite e un’esperienza di acquisto omnicanale senza soluzioni di continuità, fluida e sicura, per i propri clienti. E per raggiungere tale risultato ha puntato sulle soluzioni cloud di Cegid sul supporto di Engineering.

Vantaggi immediati, non solo per i clienti

Adottando la soluzione Retail Y2, Benetton Group ha riscontrato vantaggi immediati grazie alla centralizzazione della gestione dei dati, potendo godere di maggior controllo, monitoraggio e sicurezza sulle informazioni relative alla “storia” del consumatore e all’inventory, così come ai dati specifichi delle attività dello store. Inoltre, ha beneficiato di un’integrazione semplificata dell’Erp retail con gli altri sistemi aziendali preesistenti.

La soluzione di Cegid ha permesso anche di migliorare la user experience degli store assistant in termini di maggiore rapidità e calo del margine di errore, aumento dell’efficienza e riduzione delle attività a scarso valore aggiunto. In tal modo, gli store assistant hanno potuto incrementare la portata del loro ruolo, fondamentale all’interno del processo di acquisto. Questo si è tradotto in un’ottimizzazione dell’esperienza del consumatore, che viene accompagnato per tutto lo shopping journey.

Engineering, partner privilegiato di Cegid, ha supportato Benetton Group in tutte le fasi del progetto che ha portato all’adozione della soluzione Retail Y2, guidando l’azienda alla definizione del modello attraverso gap analysis puntuali volte a individuare e soddisfare le specificità di ogni singolo Paese.