Bennet sbarca nel Metaverso e crea una community

La Raccolta Punti Bennet Club 2023 entra nel Metaverso per offrire un’esperienza immersiva e iniziare il percorso verso la creazione di una community

Bennet sbarca nel Metaverso con la Raccolta Punti Bennet Club 2023, tagliando per prima il nastro come azienda della gdo a offrire un progetto di loyalty attraverso la virtual experience.

“Dopo la straordinaria esperienza del Bennet Nft Club abbiamo scelto di entrare nel Metaverso perché crediamo molto nel valore e nell’efficacia di questi nuovi formati di comunicazione -racconta Riccardo Ranucci, direttore marketing di Bennet-. Siamo convinti che questo sia il futuro delle strategie di loyalty, un modo innovativo per continuare a costruire la community e consolidare la relazione tra i clienti e la nostra Insegna. Riteniamo possa rappresentare un valore aggiunto per tutti i nostri clienti, che grazie a Bennet potranno godere della nuova esperienza del Metaverso. Sfruttando le opportunità offerte dal web 3.0 stiamo svolgendo un ruolo di apripista per l’innovazione nel nostro settore che ci stimola molto”.

Come funziona?

Il sistema della raccolta punti rimane invariato, mentre entrano nel vivo del Metaverso i premi: infatti, navigando sul sito internet di Bennet è possibile esplorare i prodotti in palio in maniera digital in 3 dimensioni. L’esperienza diviene immersiva e divertente grazie alla strutturazione di un vero e proprio appartamento virtuale all’interno del quale vengono collocati i premi. A ogni categoria di prodotto corrisponde una stanza adatta, per esempio la biancheria va in camera da letto e le stoviglie in cucina.

Verso la creazione di una community

Tutti possono dare una sbirciatina al Metaverso Bennet, ma per interagire bisogna dotarsi di avatar peraltro utilizzabile in altri ambienti virtuali. Ed è questo il primo passo per Bennet verso la creazione di una community in cui i clienti potranno relazionarsi e scambiarsi opinioni.

Il progetto è stato realizzato in partnership con The Continuity Company e Smiling, una innovation company di Milano specializzata in blockchain per il marketing, con cui Bennet aveva già lavorato per il progetto Nft.