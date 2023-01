Bennet: il progetto loyalty su community token e tecnologia blockchain

Il nuovo programma loyalty di Bennet è basato su tecnologia blockchain e Non Fungible Tokens, ossia un sistema interamente realizzato in Italia da Smiling

Nft Club è il progetto loyalty lanciato da Bennet che si avvale di tecnologia blockchain e Non Fungible Tokens, ossia un sistema interamente realizzato in Italia da Smiling, Innovation Company di Milano specializzata in blockchain per il marketing. “Siamo molto fieri del nostro progetto di loyalty basato su un community token realizzato grazie alla tecnologia blockchain e NFT che già sta riscuotendo un notevole successo – hanno affermato dalla sede di Bennet -. Il Bennet NFT Club è stato annunciato nel mese di dicembre 2022 in fase teaser con una landing page sul sito eCommerce Bennet.com e in poche settimane, il numero dei registrati è superiore agli NFT disponibili per questa prima fase di lancio (2.700 in totale). Bennet ha investito in questo progetto prima di tutto per sperimentare, ma la prima risposta del pubblico è estremamente incoraggiante. Siamo curiosi di entrare nel futuro (digitale e blockchain) insieme ai nostri clienti e molto motivati ad aggiungere una nuova tappa in quel percorso di sviluppo che ha reso la nostra azienda punto di riferimento per l’innovazione digitale in Italia e all’estero”.

“In questo momento di mercato in cui molte aziende agiscono con estremo timore, Bennet invece si lancia insieme a noi in una nuova avventura che gli utenti mostrano di gradire prima ancora che parta. Da notare che questo è solo un primo passo, abbiamo altri cantieri aperti in questo ambito che lanceremo nel prossimo futuro" aggiunge Giorgio D’amore, Ceo della Innovation Company.

Com'è strutturato?

Il progetto è aperto a tutti sia agli oltre 2 milioni di clienti tesserati sia ai non clienti che possono accedere a questa pagina web dove ci si può iscrivere collegando il proprio wallet blockchain. All’utente vengono proposte tre collezioni di Non Fungible Tokens per un totale di 2.700 oggetti digitali differenti offerti, il cui design di base prende le mosse dalle nuove shopping bag di Bennet realizzate da IED-Istituto Europeo di Design nel 2022. Le tre collezioni NFT by Bennet hanno tre fasce di costi differenti e, corrispondentemente, tre pacchetti di vantaggi differenti, e tutti offrono la possibilità di partecipare ad un concorso che prevede come premi in palio sei NFT quotati, mintati sulla blockchain da primari brand quali Gucci, Nike, Adidas e The Sandbox (uno dei più noti metaversi). Disponibili più pacchetti che elenchiamo di seguito:

NFT Platinum al costo di 30 euro con diversi vantaggi:

25 euro di buoni sconto spesa in qualunque supermercato Bennet,

un esclusivo NFT della nuova Collezione Shopper Bennet in collaborazione con IED Milano,

la nuova Shopping bag Bennet 2023 designed by IED,

la possibilità di partecipare al concorso per l’estrazione di un NFT The Sandbox, di valore pari a 1.900 euro, e un NFT “RTFKT x Nike Dunk Genesis HMN Cryptokicks”, di valore pari a 970 euro.

NFT Gold, al costo di 25 euro comprensivi di:

20 euro di buoni sconto spesa in qualunque supermercato Bennet,

un esclusivo NFT della nuova Collezione Shopper Bennet in collaborazione con IED Milano,

la nuova Shopping bag Bennet 2023 designed by IED,

la possibilità di partecipare al concorso per l’estrazione di due NFT della linea 10 KTF Gucci Grail, uno di valore pari 960 euro l’altro da 810 euro.

NFT Silver, al costo di 20 euro comprensivi con: