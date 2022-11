Il libro racchiude tutti i segreti culinari del quadernetto della bisnonna di Valentina Bertazzoni -direttore Stile e Comunicazione dell'azienda. Dagli anni ’30 ad oggi è stato successivamente arricchito via via dalle ricette di casa delle generazioni successive

Per celebrare il 140° anniversario, Bertazzoni, azienda italiana specializzata nella produzione di elettrodomestici per la cucina, ha realizzato un ricettario autentico, ispirato alle ricette della famiglia Bertazzoni, tramandate nel corso degli anni. Il libro (disponibile in versione digitale sul sito Bertazzoni.com), illustrato dell’artista di rilievo internazionale Rosie McGuinness, racchiude tutti i segreti culinari del quadernetto della bisnonna di Valentina Bertazzoni -direttore Stile e Comunicazione dell'azienda. Dagli anni ’30 ad oggi è stato successivamente arricchito via via dalle ricette di casa delle generazioni successive, in una varietà di grafie, gusti e metodi che rispecchiavano i tempi e le tradizioni dell’epoca.

Famiglia, alta ingegneria e passione per la buona cucina sono i valori che ispirano da sempre l’azienda, pilastri che si ritrovano nella progettazione e realizzazione di tutti i prodotti firmati dal brand. Validi alleati per creare ricette impeccabili, da condividere con le persone care anche in occasione delle festività natalizie.

Fondata 140 anni fa, l’azienda si è evoluta per soddisfare tutte le esigenze degli appassionati di cucina. Oltre alle cucine freestanding, che hanno fatto la storia del brand, la gamma Bertazzoni comprende piani cottura, forni, cappe, frigoriferi e lavastoviglie per una suite coordinata di elettrodomestici declinata nelle quattro serie iconiche del marchio: Professional, Modern, Master e Heritage Series.

Per creare grandi elettrodomestici, Bertazzoni utilizza il know-how ingegneristico e manifatturiero di un territorio al quale è strettamente legata: l’Emilia Romagna.

Da sempre 'terra d’abbondanza' e di grande cultura culinaria, ha permesso alle persone del posto di perfezionare metodi e tecniche per creare piatti che hanno imbandito le tavole e reso famosa la cucina italiana nel mondo.

Due tra le ricette di spicco della tradizione gastronomica emiliana sono lo Gnocco Fritto e Tortelli d’Erbette.