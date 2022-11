Best Friend: aria di novità nell’assortimento giochi cane e gatto

Best Friend, il marchio storico di Rinaldo Franco Spa dedicato al mass market, ha presentato il suo nuovo assortimento di giochi cane e gatto.

La nuova linea di giochi ecologici

L’attenzione all’ambiente e all’impatto ambientale hanno permesso lo sviluppo di un’innovativa linea eco-sostenibile per il divertimento del cane e del gatto: giochi in materiale realizzato grazie al riciclo di bottiglie di plastica, che sostituiscono i polimeri derivati dal petrolio utilizzati nella normale produzione di nylon. La nuova vita della plastica ha permesso di realizzare tre referenze gioco cane con squeaker e due referenze gioco gatto con catnip, la pianta aromatica che piace ai gatti.

Sempre della linea ecologica anche tre referenze pettorina per cani e il guinzaglio coordinato.

I giochi tecnologici per gatti

I gatti sono animali che se annoiati e costretti in casa, si intrattengono causando spesso danni a tende e mobilio. Per prevenire questo tipo di atteggiamenti il miglior gioco è quello interattivo, in cui si usa un peluche che imita i movimenti degli animali da preda, come il nuovo pesce salterino Best Friend. Salta grazie al movimento della coda quando viene toccato, può essere riempito col catnip e si ricarica facilmente tramite cavo usb.

I giochi resistenti per cani di grossa taglia

I padroni dei cani di grossa taglia lamentano spesso di non riuscire a trovare giochi abbastanza resistenti per i loro amici a quattro zampe. Il nuovo anello in plastica naturale è morbido, elastico e resistente ai morsi, perfetto per intrattenere cani molto attivi. Ideale per giochi di “tira e molla”, riporto, salti e anche giochi in acqua. Disponibile in 3 colori assortiti.

Tutti i prodotti a marchio Best Friend sono visibili sul sito www.best-friend.it

