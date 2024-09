Best Friend – Le linee complete per roditori e volatili

Dopo un’intensa attività di ricerca e sviluppo, Rinaldo Franco Spa, propone un nuovo assortimento per roditori e volatili a marchio BEST FRIEND, brand dedicato al mondo della grande distribuzione.

Rinaldo Franco SpA, già presente nel mercato nazionale ed internazionale con una profonda offerta nel mondo del pet care, amplia la sua proposta per la cura e la salute degli animali da compagnia.

Formule bilanciate studiate per dare una giusta alimentazione che favorisca il benessere animale, prive di conservanti, confezionate in atmosfera protettiva.

5 MISCELE IN BUSTA PER RODITORI

Appositamente studiate per fornire un’alimentazione completa ed equilibrata, contengono verdure essiccate e pellet per garantire un ottimale consumo dei denti. Integrazione con vitamine e nutrienti essenziali, secondo le specifiche esigenze degli animali.

Formato da 900g per conigli, conigli junior, conigli nani, porcellini d’india e criceti.

7 STICK PER RODITORI

Sono deliziosi snack 100% naturali, arricchiti di vitamine per garantire l’apporto giornaliero di nutrienti essenziali. Con l’aggiunta di frutta, noci e miele per fornire una gustosa ricompensa quotidiana che stimola il naturale istinto di sgranocchiare e staccare il cibo dal bastoncino, per il benessere psicofisico ai piccoli animali.

Formato da 115g (2 stick per confezione)

Per piccoli roditori ai frutti di bosco, con noci, con mela e tarassaco.

Per conigli, cavie e cincilla con verdura, con frutta, con ribes e erbe, con banana e erba medica.

5 MISCELE IN BUSTA PER VOLATILI

Pregiate miscele, attentamente studiate per offrire un’alimentazione equilibrata e sana, con ottimo bilanciamento di tutti i nutrienti. Formulazione con mineral grit di ostrica, per supportare la digestione e rinforzare becco e scheletro. Ogni miscela contiene inoltre una selezione di semi (semi ortivi, ecc.) o frutta per supportare le specifiche esigenze degli animali.

Formato da 500g nelle proposte canarini, cocorite, esotici, inseparabili e parrocchetti, pappagalli.

7 STICK PER VOLATILI

Sono deliziosi snack 100% naturali arricchiti con vitamine per apportare i nutrienti essenziali, con aggiunta di frutta, miele e noci per offrire una gustosa ricompensa. La forma irregolare dello stick sollecita la muscolatura delle zampe. Ogni confezione contiene 2 stick.

Formato da 85g per canarini con miele, cocorite ed uccelli esotici con frutta tropicale o con miele e per uccelli ornamentali con uova.

Formato da 115g per inseparabili e parrocchetti con frutta tropicale o con noci

Formato da 165g per pappagalli con frutta e noci.

Per maggiori informazioni scrivere a: commerciale@best-friend.it

Tutti i prodotti a marchio Best Friend sono visibili sul sito www.best-friend.it