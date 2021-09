Best Friend: Magie sul banco del pet care

Un nuovo assortimento della linea biscotti, composto da 4 referenze da chilo ai gusti vaniglia, mela, carne o mix con pomodoro, spinaci , carruba e vaniglia: le Magie in Forno di Best Friend sono biscotti per cani gustosi e croccanti, rinforzano e puliscono il cavo orale tramite l’azione meccanica della masticazione. I cereali della ricetta favoriscono la digestione e contribuiscono al benessere del cane. La produzione è fatta in Italia e per il punto vendita sono disponibili nuovi ed accattivanti espositori.

Il nuovo packaging rientra nel più ampio progetto di re-branding del marchio Best Friend, con la creazione di una nuova brand identity più in linea con le attuali tendenze di mercato e i gusti dei clienti. A livello grafico è stata attuata una modernizzazione del marchio, mantenendo inalterato il naming, nell’ottica di rendere il logo Best Friend duraturo nel tempo.

Il re-branding di Best Friend - il terzo dalla nascita del marchio per le insegne della GDO italiana ed estera di Rinaldo Franco S.p.A. - rappresenta un’occasione per rilanciare il suo posizionamento sul mercato grazie ad un’azione integrata di interventi strategici a livello di revisione assortimentale e di comunicazione. La nuova linea sarà supportata da moderne strategie di marketing e di comunicazione finalizzate ad una maggiore riconoscibilità e ad un maggiore coinvolgimento di agenti, clienti della grande distribuzione e consumatori finali.

Rinaldo Franco S.p.A. lavora da sempre per valorizzare i canali di vendita del libero servizio dando risalto e riconoscibilità ai prodotti del settore PetCare.

L’offerta completa Best Friend è disponibile sul sito www.best-friend.it

e su Instagram col profilo best_friend.it