Best Startup per il digital retail, al Forum Retail di Milano

Tra i premiati al Forum Retail di Milano anche il live social commerce Bazr, per la categoria "best startup"

Tra le imprese premiate nel corso dei Retail Awards 2024, l'evento svoltosi ieri a Milano presso il Forum Retail, c'è la piattaforma di live social commerce Bazr, per la categoria "best startup".

Il premio best startup assegnato a Bazr

La motivazione del premio attribuito a Bazr è "un’idea scalabile e rivoluzionaria nel panorama del retail digitale​”. Si tratta di una piattaforma che abbina live commerce e influencer marketing, assecondando la tendenza che vede gli acquisti sempre più legati ai consigli degli influencer sui social. Nella stessa app, i brand possono scegliere gli influencer cui affidare il proprio brand oppure singoli prodotti, gli influencer stessi trovano un contesto dedicato allo shopping per le proprie iniziative, e gli utenti possono scoprire nuovi prodotti e brand in un contesto di live shopping, senza interrompere la fruizione dei contenuti.

Il target di Bazr sono dunque tutti e tre gli attori della filiera dello shopping: i brand, i creator social e gli utenti-clienti. Il fondatore di Bazr Simone Giacomini ha dichiarato: "Bazr non è solo una piattaforma, ma una visione che connette brand, creator e utenti, creando nuove opportunità per tutti. Questo traguardo rappresenta solo il primo passo di un percorso che ci porterà a raggiungere obiettivi ambiziosi. La rivoluzione del Live Social Commerce in Europa è solo all’inizio e noi siamo già in prima fila per guidarla, innovando il modo in cui le persone scoprono, interagiscono e acquistano online".