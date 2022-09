Sono prodotti sempre più innovativi e ricchi di gusto quelli che Probios ha presentato in questo inizio settembre 2022

L’azienda toscana, pioniera e leader nel biologico certificato di alta qualità dal 1978, punta sulla sua offerta di prodotti free from e rich in lanciando tante novità dedicate alla prima colazione e agli snack, pensate per soddisfare le esigenze di chi desidera acquistare prodotti salutistici, naturali, plant-based e sostenibili.

Il tratto distintivo del marchio Probios è proprio lo studio alla base della formulazione delle sue ricette. “Ci piace ascoltare i desideri del mercato che cambia e cogliere rapidamente i trend all’orizzonte”, commenta Renato Calabrese, direttore generale di Probios. “Da qui parte la nostra spinta verso innovazione, ricerca e sviluppo che caratterizzano un’offerta sempre più ampia che oggi si compone di oltre 1.000 prodotti con certificazioni vegan e gluten free, ma non solo”.

Le novità riguardano in particolar modo il mondo della colazione: l’Avena Bowl con semi e l’Avena Bowl con uvetta e frutti di bosco vanno a comporre la nuova linea di porridge, un mix completo tra frutta, cereali e semi che, preparati con l’aggiunta di acqua calda o bevande vegetali, come vuole la tradizione inglese, rappresentano un nuovo modo di gustare il pasto più importante della giornata.

Le due nuove referenze vanno ad arricchire l’offerta free from dei “senza zuccheri aggiunti”, che spazia dalle composte 100% frutta ai cornflakes passando per la crema di nocciole a base di eritritolo biologico, una gamma completa che contiene vere delizie naturali e biologiche, perfette per chiunque desideri seguire una dieta e un’alimentazione a basso contenuto di zuccheri.

Unici per il loro gusto e sapore i nuovi Bis-Free dark cocco e cacao, l’ultima proposta di una gamma di biscotti di grande successo caratterizzata da 6 referenze garantite vegan e gluten free, senza lattosio e proteine del latte.

L’azienda toscana continua a rinnovare anche l’offerta gluten free con snack e sostitutivi del pane, lanciando sul mercato i nuovi Crackers di avena, anche nella versione arricchita con semi di sesamo e chia, entrambi con croccanti fiocchi di avena.

Anche il rito dell’aperitivo guarda al mondo gluten free con i nuovi Aperi-stick, appetizer salato e versatile. L’avena resta uno degli ingredienti centrali nel concetto di benessere di Probios: pioniera da oltre 40 anni, è stata la prima azienda italiana a portare nel 2015 l’avena biologica certificata senza glutine in Italia utilizzandola per la preparazione di merendine e biscotti, e a credere in un prodotto sano, genuino, ricco di benefici, ampliando progressivamente l’offerta con bevande, snack dolci e salati e biscotti, per rispondere alle nuove abitudini di stili di vita e di consumo, nel segno di un biologico che valorizza l’ambiente e la salute delle persone.