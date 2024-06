Bistrot Pedol è uno dei 29 banchi di specialità alimentari che formano l'offerta di Mercato Centrale a Milano (Stazione Centrale)

Bistrot Pedol è una delle 29 attività di preparazione e somministrazione di specialità alimentari (potremmo dire più semplicemente "banchi") che formano l'offerta di Mercato Centrale. Erano 30 fino a poco tempo fa, con il ristorante di Filippo La Mantia che però ha chiuso definitivamente. Pedol è considerato uno dei punti di riferimento per chi va in cerca di pesce freschissimo, nel cuore di Milano. Il locale è firmato dall'omonima bottega storica riconosciuta da Regione Lombardia (non figura, però, nell'elenco delle 600 botteghe storiche del Comune di Milano), che nel suo elenco -aggiornato a settembre 2023- data l'inizio dell'attività del negozio in Piazza Wagner al 1970. L'esercizio si è poi sviluppato nel tempo grazie al dinamismo dell’imprenditore Ugo Cosentino e alla collaborazione di Franck Businelli, Chef pluri-stellato e recentemente nominato Maitre Cuisinier de France.

Pedol ha uno spazio esclusivo, all’interno di Mercato Centrale Milano, costituito da un bancone ricchissimo di pesce con varietà per ogni gusto e stagione: da quello intero da scegliere sul banco e far cucinare alla griglia, ai calamari, ai gamberi, al merluzzo e alla paranza per comporre il proprio fritto; numerosi i piatti di gastronomia di mare e per finire in bellezza sempre ittica un’esplosione di crudi, marinati, ostriche, frutti di mare e crostacei per comporre i plateaux all’italiana o alla francese "come si degustano solo lungo i migliori ristoranti della costa Azzurra". Pedol prevede anche l’asporto e il delivery.

Il suo spazio a Mercato Centrale si presta anche a diventare un luogo per eventi, degustazioni e intrattenimento. Il primo degli eventi in programma, organizzati dal Bistrot Pedol e aperti al pubblico, è previsto il 2 luglio quando andrà in scena un vero e proprio itinerario gastronomico organizzato con il Concours Mondial de Bruxelles (Cmb), che prevede un percorso di food pairing composto dall’abbinamento di delizie ittiche e una selezione di vini internazionali premiati al Cmb, uno dei concorsi enologici maggiormente riconosciuto a livello mondiale. Su richiesta, il locale si reinventa e personalizza per organizzare iniziative private, cene aziendali o feste, grazie all'ampiezza degli spazi disponibili, alle salette e al gran salone del Mercato Centrale Milano.